Dura sanción para el entrerriano Marcos Kremer en el Top 14.

El entrerriano Marcos Kremer fue expulsado por un tackle alto en la victoria de ASM Clermont Auvergne y abrió el debate.

En una nueva jornada del Top 14 francés, ASM Clermont Auvergne consiguió una valiosa victoria por 27-24 frente a Stade Toulousain en un encuentro intenso y con una acción que rápidamente generó polémica.

El protagonista fue el entrerriano Marcos Kremer, quien tuvo un papel destacado en defensa durante el primer tiempo, mostrando solidez ante los ataques del vigente campeón. Sin embargo, una jugada puntual cambió el rumbo de su participación en el partido.

Polémica roja para el entrerriano Marcos Kremer en Francia

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La acción se produjo cuando Kalvin Gourgues recibió la pelota y quedó de frente con Kremer. El tercera línea argentino no logró bajar su centro de gravedad en el intento de tackle y terminó impactando directamente contra el rostro de su rival, una situación que el reglamento actual sanciona con dureza debido al riesgo que implica.

El árbitro recurrió al TMO para revisar la jugada desde distintos ángulos y, tras el análisis, decidió sancionar con tarjeta roja. No obstante, la expulsión fue bajo la modalidad de 20 minutos, una regla vigente en el torneo que permite que, pasado ese tiempo, el equipo pueda ingresar un reemplazante, aunque el jugador expulsado no puede volver al campo.

La decisión se ajusta a los criterios actuales, que castigan el contacto directo con la cabeza cuando no hay factores claros de mitigación. La posición erguida de Kremer y el impacto frontal fueron claves en la resolución arbitral, en una jugada que igualmente deja margen para el debate sobre la interpretación.

Más allá de la expulsión, ASM Clermont Auvergne logró sostener el resultado y quedarse con un triunfo importante ante Stade Toulousain, en un partido que volvió a poner el foco en la rigurosidad con la que se sancionan los tackles altos en el rugby moderno.