Este viernes, Día Internacional de las y los Trabajadores, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales convocan a concentrar en Plaza 1º de Mayo, en Paraná, para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores.A través de un comunicado de prensa se contextualizó la convocatoria en el “contexto atravesado por el ajuste, los despidos, la precarización, el hambre y el ataque permanente a nuestros derechos, el gobierno antiobrero de Javier Milei avanza contra trabajadores ocupados y desocupados, jubilados, estudiantes, la educación pública y la salud pública. Pero frente a eso también crecen las luchas y la resistencia en todo el país”.

También destacaron que “este 1° de Mayo también es una fecha de memoria y lucha. Recordamos a las y los trabajadores que en Chicago, en 1886, enfrentaron jornadas extenuantes y una brutal represión para conquistar derechos tan básicos como la jornada laboral de ocho horas. Hoy, más de un siglo después, volvemos a enfrentar ataques contra nuestras condiciones de vida y de trabajo, mientras intentan arrebatarnos derechos conquistados históricamente por nuestra clase”.

movilización organizaciones trabajadores 1° de mayo Día del Trabajador: La Izquierda y organizaciones sindicales convocan a la plaza 1° de Mayo

Tras la aprobación de la reforma laboral, las organizaciones convocantes expresaron: “queda mucho por pelear para no volver a la época de los mártires de Chicago y para defender cada uno de nuestros derechos conquistados. Las luchas en defensa de los salarios, los puestos de trabajo, las jubilaciones, los programas sociales, la universidad y los servicios públicos muestran que solo la organización y la lucha colectiva pueden enfrentar este brutal ajuste”.

Finalmente se expresó que por aquellas razones “este 1° de Mayo tiene que ser un gran encuentro de todas las luchas: de quienes defienden el trabajo y el salario, de quienes enfrentan el vaciamiento de la educación y la salud pública, de quienes pelean contra el hambre y la precarización, y de quienes se organizan en cada barrio, escuela, facultad y lugar de trabajo para defender una vida digna”.