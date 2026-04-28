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Renovación de autoridades en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación

La Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación renovó su conducción y ratificó a José Luis Flurín como presidente para un nuevo período.

28 de abril 2026 · 15:15hs
Renovación de autoridades en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación.

Renovación de autoridades en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación.

La Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación llevó a cabo el pasado miércoles 15 su Asamblea General Ordinaria en la ciudad de Federación, Entre Ríos, instancia en la que se concretó la renovación de autoridades para un nuevo período institucional.

En ese marco, se ratificó la continuidad de José Luis Flurín al frente de la entidad, quien volverá a conducir los destinos del sector citrícola local, acompañado por un equipo renovado y representativo de los distintos actores de la actividad.

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Asociación de Citricultores y Empacadores de Federación (1).jpeg

La jornada se desarrolló con normalidad y contó con la participación de los asociados, quienes avalaron la nueva conformación de la Comisión Directiva. Como vicepresidente fue designado Víctor Hugo Ramón Pezzelatto, mientras que la secretaría quedó a cargo de Marcelo José Chiesa y la prosecretaría en manos de Vanesa Daiana Solda. En el área administrativa y financiera, Edgard Darío Toller asumió como tesorero, acompañado por Fernando Gustavo Jauregui como protesorero.

La estructura dirigencial se completa con Ariel Fernando Borgo, Martín Larrarte, Néstor Elías Mover y Héctor Ramón Toller como vocales titulares, en tanto que Exequiel Martín Toller, Néstor Fidelmar Agosti, Nelson Adrián Toller y Juan Fernando Larrarte fueron designados como vocales suplentes. En el rol de revisores de cuentas, la responsabilidad recaerá en Walter Darío Busatto como titular y Mario Andrés Toller como suplente, garantizando el control y la transparencia en la gestión institucional.

Durante la asamblea también se definieron los asambleístas, función que será desempeñada por Cristhian Daniel Toller y Néstor Esteban Agosti, quienes tendrán la tarea de representar a los asociados en futuras instancias deliberativas. La firma del acta estuvo a cargo del secretario Marcelo José Chiesa y del presidente José Luis Flurín, dejando formalizada la nueva etapa que inicia la institución.

Con esta renovación, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector citrícola en la región, apostando a la continuidad de proyectos productivos, la defensa de los intereses de los productores y el desarrollo sustentable de una de las economías regionales más importantes de Federación y sus alrededores.

Citricultores autoridades Federación
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