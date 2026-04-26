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Torneo Apertura: Gimnasia La Plata venció a Belgrano y complicó a Racing

El Lobo derrotó 1 a 0 al Pirata cordobés por la 16° fecha del Torneo Apertura. La Academia quedó ubicado fuera de zona de clasificación a los playoffs.

26 de abril 2026 · 20:24hs
Torneo Apertura: Gimnasia La Plata venció a Belgrano y complicó a Racing

Gimnasia y Esgrima La Plata consiguió este domingo un triunfo clave en Córdoba al derrotar 1 a 0 a Belgrano, en el marco de la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Zona B. El Lobo llegará con chances concretas de clasificación a los octavos de final del primer certamen de la temporada 2026 de la Liga Profesional.

El único tanto del encuentro fue convertido por Nicolás Barros Schelotto, quien le dio al Lobo una victoria determinante en el Gigante de barrio Alberdi para sostener viva la ilusión de meterse en los playoffs.

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Con este resultado, Belgrano quedó quinto con 23 unidades, dejando escapar una oportunidad importante en condición de local de asegurar su lugar en la siguiente instancia. Por su parte, Gimnasia también alcanzó las 23 unidades y quedó a solo un punto de avanzar a la siguiente instancia, por lo que definirá su futuro en la última jornada.

Torneo Apertura: el resultado que complicó a Racing

La victoria del Lobo también tuvo impacto indirecto sobre Racing, que terminó la fecha en la novena posición y fuera de los puestos de acceso a octavos de final, en una definición que promete máxima tensión hasta el cierre.

En la última fecha, Gimnasia recibirá a Argentinos Juniors, que ya aseguró su clasificación, mientras que Belgrano visitará a Sarmiento de Junín, equipo que aún conserva chances matemáticas. Racing, en tanto, afrontará un duelo decisivo frente a Huracán, que este lunes se medirá con Argentinos buscando mantenerse en carrera.

Como sigue el camino de Gimnasia, Belgrano y La Academia

La Zona B ingresó así en una definición apasionante, con varios equipos separados por escaso margen y con la clasificación a playoffs abierta hasta el último capítulo. Gimnasia dio el golpe en Córdoba, reavivó su esperanza y dejó a Belgrano y Racing bajo presión de cara a un cierre de alto voltaje.

Newell´s e Instituto empataron en el Coloso Marcelo Bielsa

Instituto de Córdoba dejó pasar una oportunidad valiosa en Rosario al empatar 1 a 1 frente a Newell’s Old Boys, por la 16ª fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, Zona A, y llegará a la última jornada fuera de la zona de clasificación a los octavos de final.

La Gloria se había puesto en ventaja a los 16 minutos del complemento gracias a un gol en contra de Saúl Salcedo, pero la Lepra reaccionó en el tramo final y alcanzó la igualdad a los 36 minutos de la segunda mitad por intermedio de Ignacio Ramírez.

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Con este resultado, el conjunto cordobés quedó en la décima posición con 19 puntos, a una unidad de Unión, que por el momento ocupa el último boleto disponible para la próxima instancia. El empate dejó a Instituto obligado a buscar una victoria en la fecha decisiva y, además, esperar otros resultados para mantener viva la ilusión de avanzar.

Para Newell’s, en cambio, el punto tuvo otro valor. Sin posibilidades de clasificación, el equipo rosarino llegó a 14 unidades y sumó en su objetivo paralelo: alejarse de Aldosivi en la lucha por la permanencia en la tabla general. Hoy, el Tiburón aparece comprometido con el descenso, mientras la Lepra logró tomar algo de aire en una temporada irregular.

En la última jornada, Newell’s afrontará una exigente visita a Vélez, que ya aseguró su clasificación y buscará terminar como líder de la Zona A. Instituto, por su parte, tendrá una chance clave cuando visite a Estudiantes, rival que ya no tiene aspiraciones de avanzar.

Torneo Apertura Gimnasia Belgrano Racing
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