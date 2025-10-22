Uno Entre Rios | Ovación | Racing Club

Racing Club no aguantó y Flamengo se quedó con un triunfo agónico

El Mengao se impuso por 1-0 ante Racing Club, con un gol de Carrascal tras un desvio en Marcos Rojo. Se jugó en el Maracaná.

22 de octubre 2025 · 23:38hs
Racing perdió de visitante en Brasil.

Racing perdió de visitante en Brasil.

En el Maracaná, Flamengo dio el primer paso rumbo a la final de la Copa Libertadores. Con un gol de Jorge Carrascal, y la complicidad involuntaria de Marcos Rojo, el conjunto brasileño superó 1-0 a Racing Club en el partido de ida de las semifinales. El equipo argentino resistió buena parte del encuentro gracias a las intervenciones de su arquero Facundo Cambeses, pero no pudo sostener el empate en los minutos finales.

Racing aguantó hasta donde pudo

El duelo comenzó con la intensidad esperada para una instancia de este calibre. Flamengo, impulsado por su gente, se adueñó del balón desde el inicio y generó las situaciones más claras. A los 15 minutos, Cambeses tapó un fuerte remate de Carrascal y luego volvió a lucirse ante Pedro y De Arrascaeta. Racing, por su parte, buscó lastimar de contra con la velocidad de Solari, quien obligó a Rossi a una gran atajada sobre los 33’ del primer tiempo. El descanso encontró el marcador en cero, pero con sensaciones de que el gol rondaba el área visitante.

Central Córdoba ganó de visitante.

Central Córdoba hundió a Huracán en el Ducó y trepó a la cima de la Zona A

El autódromo se prepara para el TC con nuevas obras.

Las obras que estrena el autódromo del CVE con la llegada del TC

En el complemento, las emociones se multiplicaron. A los 11 minutos, Sosa abría el marcador para Racing con un cabezazo tras un córner, pero el árbitro anuló el tanto por una falta previa sobre Carrascal. Minutos después, el VAR también intervino para invalidar un gol de Samuel Lino en Flamengo por posición adelantada. Ambos equipos movieron el banco en busca de frescura y el ritmo no decayó.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, llegó el golpe. A los 88 minutos del segundo tiempo, Bruno Henrique exigió una gran respuesta de Cambeses, pero el rebote quedó servido para Carrascal, quien remató desde la media luna. La pelota se desvió en Rojo, descolocó al arquero y se metió lentamente al fondo del arco. Gol de Flamengo, explosión en el Maracaná y desazón en el banco de Racing.

El conjunto de Costas se vuelve a Avellaneda con una derrota ajustada, aunque con la certeza de que sigue con vida en la serie. La revancha será en el Estadio Presidente Perón, donde Racing deberá ganar por al menos un gol de diferencia para forzar los penales o imponerse por dos tantos para avanzar a la final.

Racing Club Flamengo Marcos Rojo Jorge Carrascal
