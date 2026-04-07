Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing visitará a Independiente Petrolero de Bolivia. Tigre jugará en Perú. Barracas será el único que jugará como local.

7 de abril 2026 · 10:24hs
Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing visitará este martes a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. Este encuentro, programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre, bajo el arbitraje del peruano Augusto Menéndez.

Embed

La Academia llega a este cruce luego de la durísima caída que sufrió este sábado en el Clásico de Avellaneda ante Independiente, donde su delantero Adrián Maravilla Martínez sobró al rival al querer picar un penal que se le fue por arriba del travesaño, luego erró un gol solo frente al arco y finalmente la balanza se inclinó a favor del Rojo por el gol del ex-atacante de Patronato Gabriel Ávalos.

Con el gol de Gabriel Ávalos, Independiente festejó de local.

Independiente le ganó a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff

Independiente y Racing protagonizarán una nueva edición del clásico de Avellaneda.

Independiente y Racing se llevarán todas las miradas del sábado

En lo que respecta al plano internacional, este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.

Nota relacionada: Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Independiente Petrolero, por su parte, disputará la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Los únicos torneos internacionales que jugó previamente fueron la Copa Libertadores 2022 y la extinta Copa Conmebol de 1999. El equipo boliviano tuvo un flojo inicio en la liga de su país, ya que cayó 3-0 frente a Nacional Potosí en la primera fecha.

Estreno internacional para Barracas

Barracas Central tendrá este martes su estreno en competiciones internacionales cuando reciba en el estadio Florencio Sola de Banfield al siempre duro Vasco da Gama de Brasil. Este partido se disputará a partir de las 19 y tendrá como árbitro al colombiano Carlos Bentancur.

Embed

El equipo de Ruben Darío Insua llega a este debut en el certamen continental tras lo que fue la derrota 2-1 ante Sarmiento de Junín, el pasado jueves en condición de local, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con este resultado, el Guapo alcanzó las cuatro derrotas en este campeonato y quedó noveno con 16 puntos.

El Matador juega en Perú

Tigre visitará este martes a Alianza Atlético de Perú en el marco de la apertura del Grupo A de la Copa Sudamericana. Esta historia se llevará adelante a partir de las 23, hora de Argentina, en el estadio Miguel Grau del Callao bajo el arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli.

Embed

El Matador llega a este debut en el certamen continental tras lo que fue la derrota 2-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el pasado jueves en condición de local, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con este resultado, Tigre alcanzó los siete partidos sin victorias y se estancó en el séptimo puesto con 17 puntos.

Será la quinta participación de Tigre en la historia de la Copa Sudamericana, siendo la edición de 2012 su mejor performance cuando alcanzó la final donde cayó ante San Pablo de Brasil polémicamente en el estadio Morumbí.

Por su parte, el equipo dirigido por el argentino Federico Urciuoli atraviesa un buen presente en el campeonato de Perú donde está décimo con 11 puntos, habiendo perdido un solo partido de los últimos 8 que disputó.

Racing Tigre Barracas Copa Sudamericana Perú
Noticias relacionadas
Racing sufrió una baja sensible.

Gabriel Rojas será baja en Racing en el clásico de Avellaneda

Tomás Etcheverry transitó con firmeza en el polvo de ladrillo europeo al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov. Sebastián Báez fue eliminado por Carlos Alcaraz.

Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Rubén Forestello, ex-DT de Patronato

Forestello cerró el ciclo menos eficiente en Patronato

boca inicia su ilusion en la copa libertadores

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Ver comentarios

Lo último

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Ultimo Momento
Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Día Mundial de la Salud: cómo la inteligencia artificial redefine la consulta médica en Argentina

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Policiales
Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Federación: liberaron a los padres de la menor discapacitada que murió en su casa

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Ovación
Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Tomás Etcheverry avanzó de ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Argentinos venció a Banfield en un partidazo lleno de goles

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

La provincia
Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

Presentaron un proyecto en rechazo a la política provincial de salud mental

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: Va a pesar 120 kilos

El Huevo de Pascua más grande de Entre Ríos: "Va a pesar 120 kilos"

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Entre Ríos supera la media nacional en donación de órganos por cantidad de habitantes

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

Luis Trumper: el regreso a la Luna como trampolín a Marte y la deuda pendiente del planetario en Paraná

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

El niño electrocutado en la casa del cura vuelve con su familia

Dejanos tu comentario