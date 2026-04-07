Racing, Barracas y Tigre ponen primera en la Copa Sudamericana

Racing visitará a Independiente Petrolero de Bolivia. Tigre jugará en Perú. Barracas será el único que jugará como local.

Racing visitará este martes a Independiente Petrolero de Bolivia, por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana. Este encuentro, programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Patria de la ciudad de Sucre, bajo el arbitraje del peruano Augusto Menéndez.

La Academia llega a este cruce luego de la durísima caída que sufrió este sábado en el Clásico de Avellaneda ante Independiente, donde su delantero Adrián Maravilla Martínez sobró al rival al querer picar un penal que se le fue por arriba del travesaño, luego erró un gol solo frente al arco y finalmente la balanza se inclinó a favor del Rojo por el gol del ex-atacante de Patronato Gabriel Ávalos.

Independiente le ganó a Racing en el clásico de Avellaneda e ingresó en zona de playoff

En lo que respecta al plano internacional, este será el regreso de Racing a la Copa Sudamericana, competición que logró ganar por primera vez en su historia en el 2024, al derrotar en una inolvidable final al Cruzeiro de Brasil por 3-1.

Independiente Petrolero, por su parte, disputará la Copa Sudamericana por primera vez en su historia. Los únicos torneos internacionales que jugó previamente fueron la Copa Libertadores 2022 y la extinta Copa Conmebol de 1999. El equipo boliviano tuvo un flojo inicio en la liga de su país, ya que cayó 3-0 frente a Nacional Potosí en la primera fecha.

Estreno internacional para Barracas

Barracas Central tendrá este martes su estreno en competiciones internacionales cuando reciba en el estadio Florencio Sola de Banfield al siempre duro Vasco da Gama de Brasil. Este partido se disputará a partir de las 19 y tendrá como árbitro al colombiano Carlos Bentancur.

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CONMEBOL Sudamericana 2026.

Fecha 1.

@VascodaGama.

19:00hs.

Estadio Florencio Sola.

Árbitro: Carlos Betancur… pic.twitter.com/hK2KON4s3A — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) April 7, 2026

El equipo de Ruben Darío Insua llega a este debut en el certamen continental tras lo que fue la derrota 2-1 ante Sarmiento de Junín, el pasado jueves en condición de local, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con este resultado, el Guapo alcanzó las cuatro derrotas en este campeonato y quedó noveno con 16 puntos.

El Matador juega en Perú

Tigre visitará este martes a Alianza Atlético de Perú en el marco de la apertura del Grupo A de la Copa Sudamericana. Esta historia se llevará adelante a partir de las 23, hora de Argentina, en el estadio Miguel Grau del Callao bajo el arbitraje del brasileño Paulo Zanovelli.

Embed ¡HOY JUEGA TIGRE!



#CONMEBOLSudamericana 2026 - Fecha 1

Paulo Zanovelli ()

VAR: Daniel Nobre ()#JuegaTigre pic.twitter.com/2NyLqmXK0S — Club Atlético Tigre (@catigreoficial) April 7, 2026

El Matador llega a este debut en el certamen continental tras lo que fue la derrota 2-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza, el pasado jueves en condición de local, por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Con este resultado, Tigre alcanzó los siete partidos sin victorias y se estancó en el séptimo puesto con 17 puntos.

Será la quinta participación de Tigre en la historia de la Copa Sudamericana, siendo la edición de 2012 su mejor performance cuando alcanzó la final donde cayó ante San Pablo de Brasil polémicamente en el estadio Morumbí.

Por su parte, el equipo dirigido por el argentino Federico Urciuoli atraviesa un buen presente en el campeonato de Perú donde está décimo con 11 puntos, habiendo perdido un solo partido de los últimos 8 que disputó.