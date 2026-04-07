Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Boca visitará a Universidad Católica de Chile por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. En Mendoza Independiente Rivadavia recibirá a Bolivar.

Boca comenzará este martes su camino en una nueva edición de la Copa Libertadores. Desde las 21.30 visitará a Universidad Católica de Chile por la primera fecha del Grupo D. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio San Carlos de Apoquindo, bajo el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera.

Este partido marcará el inicio de la ilusión del Xeneize en la Libertadores, competición que no gana desde el 2007. Luego de aquella temporada, el elenco de La Ribera alcanzó la final en 2012, 2018 y 2023, aunque la balanza nunca se inclinó a su favor.

Además, Boca vuelve a disputar la fase de grupos del torneo más importante de América después de tres años, ya que en el 2024 jugó la Copa Sudamericana y en 2025 cayó en la segunda fase frente a Alianza Lima de Perú, en el que fue uno de los mayores papelones de su historia.

De cara a este enfrentamiento, el director técnico de Boca, Claudio Úbeda, había preservado a varios de sus jugadores que suelen ser titulares en el triunfo 1-0 ante Talleres de Córdoba, por lo que llegarán bastante descansados para este debut en la Libertadores.

Universidad Católica, por su parte, viene con la ilusión en alza luego de golear 6-1 en su última presentación en la Liga de Chile a Palestino, por la octava fecha del torneo en el que marcha tercero con 14 puntos.

El conjunto trasandino cuenta en su estructura con la presencia de dos futbolistas con pasado en Patronato. Se trata de los mediocampistas ofensivo Matías Palavecino y Justo Giani. Además, el delantero entrerrian Fernando Zampedri formaría parte del 11 inicial.

Probables formaciones de Universidad Católica y Boca

Universidad Católica: Vicente Bernedo; Daniel González, Agustín Farías o Gary Medel, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia, Cristian Cuevas, Matías Palavecino, Justo Giani; Fernando Zampedri. DT: Daniel Garnero.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: San Carlos de Apoquindo

Árbitro: Gustavo Tejera (Uru)

Hora y TV: 21:30 (Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium)

Día histórico para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia de Mendoza recibirá este martes a Bolívar de Bolivia por la primera fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, en el que será su debut absoluto en el torneo de clubes más importante de América. El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estado Bautista Gargantini, contará arbitraje del chileno José Cabero.

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Se acabó la espera. HOY JUEGA EL MÁS GRANDE DE CUYO#GloriaEterna pic.twitter.com/EhHXnGqqd3 — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) April 7, 2026

La Lepra mendocina, que se clasificó a la Copa Libertadores gracias a su histórica consagración en la Copa Argentina 2025, llega a este encuentro en un gran momento, ya que es el mejor equipo en lo que va del año en el Torneo Apertura, donde lidera tanto en la Zona B como en la tabla anual con 26 puntos.

Copa Argentina Independiente Rivadavia Gonzalo Ríos celebra el segundo gol de Independiente Rivadavia de Mendoza. Prensa Copa Argentina

Este también será el debut absoluto del conjunto mendocino en un torneo oficial de Conmebol, ya que hasta este año no había disputado ni siquiera la Copa Sudamericana.

Probables formaciones en Mendoza

Independiente Rivadavia de Mendoza: Nicolás Bolcato; Ezequiel Bonifacio, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Rodrigo Atencio, Stefano Moreyra, José Florentín, Matías Fernández; Fabrizio Sartori, Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti.

Bolívar: Carlos Lampe; Escleizon Frieta, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Leonel Justiniano, Erwin Saavedra, Christian Alemán, Brian Oyola, Martín Cauteruccio, Jhon Velasquez. DT: Flavio Robatto.

Estadio: Bautista Gargantini

Árbitro: José Cabero (Chi)

Hora y TV: 19 (Fox Sports y Disney+ Premium)