¿Qué se sabe del mánager de Boca?

Juan Román Riquelme tiene decidido contratar a una figura que se sume a la estructura de Boca tras la disolución del Consejo de Fútbol, pero no tiene urgencias.

12 de agosto 2025 · 16:55hs
El Chelo Delgado es el único integrante del disuelto Consejo de Fútbol que sigue trabajando en Boca.

El Chelo Delgado es el único integrante del disuelto Consejo de Fútbol que sigue trabajando en Boca.

Una de las cuestiones fundamentales que atraviesan a Boca hoy, tras la disolución del Consejo de Fútbol: el futuro mánager. Ya sin Raúl Cascini ni Mauricio Serna, Juan Román Riquelme tiene la decisión de restructurar el área con una figura que acompañe a Marcelo Delgado, el único que quedó en funciones (Jorge Bermúdez se había ido tiempo atrás).

¿Cómo está esa situación? Por lo pronto, la información que surge del búnker del predio de Ezeiza es que el presidente, que se encuentra en el punto de mira del hincha como nunca por el turbulento presente del equipo, todavía no inició gestiones por ningún nombre en concreto.

Marcos Rojo será nuevo jugador de Racing

Marcos Rojo será refuerzo de Racing tras su salida de Boca

Boca le ofreció rescindir y Marcos Rojo lo aceptó.

Rojo aceptó la rescisión y se va de Boca

Según cuentan en el seno de la esfera Xeneize, es cuestión de días que Riquelme tome la posta y levante el teléfono para evaluar a distintos candidatos, presentarles su idea y luego escuchar una respuesta que le cuadre para terminar de elegir.

De todas formas, las voces internas revelan que "no hay apuro"y el proceso de rearmado post Consejo de Fútbol no será de la noche a la mañana, al margen de las urgencias deportivas y las exigencias de los hinchas cuya paciencia ya se agotó.

Los candidatos a mánager de Boca

Las principales versiones tienen a José Pekerman como su opción predilecta y a Carlos Navarro Montoya como otra alternativa que gana fuerza, aunque en principio Román sondearía a varios aspirantes al cargo. Por experiencia, credenciales y relación con el Torero, el histórico DT es el que mayor asidero tiene.

No obstante, la puja no solo se centra en esos candidatos. Alberto Márcico, gloria de Boca y uno de los ex jugadores que más bancó a Riquelme en este duro momento de su gestión, también está en el radar junto a Claudio Borghi, hoy parte del Comité Asesor de Argentinos y quien tiene buena relación con Román porque lo dirigió en el Xeneize en 2010 y en el Bicho en 2014.

