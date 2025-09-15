Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Que pasará con Palacios en Boca, luego del reproche a Úbeda

El chileno le recriminó frente a las cámaras al ayudante de campo de Russo la decisión de sustituirlo a los 27 minutos del segundo tiempo.

15 de septiembre 2025 · 18:00hs
Carlos Palacios salió reemplazado a los 27 minutos del segundo tiempo por Alan Velasco en el empate de Boca ante Rosario Central y no dudó en dejarle en claro su enojo a Claudio Úbeda, ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, a quien le reprochó esta decisión.

“¿Salgo yo?”, le preguntó el chileno a Úbeda, mientras caminaba desganado hacia el banco de suplentes. De hecho, ya sentado en el banco, sus propios compañeros intentaron calmar el enojo del futbolista, quien claramente quería seguir jugando.

Ángel Di María se la lleva ante Ayrton Costa.

Boca Juniors y Rosario Central empataron 1 a 1 en Arroyito

Leandro Brey o Agustín Marchesín, la duda que tiene Miguel Ángel Russo.

Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

Palacios Ubeda reproche
En principio, fue una situación que quedó ahí y no pasó a mayores, por lo que no le conllevaría al jugador un castigo deportivo. Sin embargo, similar a lo que ocurrió con Miguel Merentiel, es probable que el cuerpo técnico mantenga una charla con él en la práctica de este martes para aclarar y dar por terminado el asunto. Pero si el entrenador de 69 año así lo dispone, Palacios podría volver a jugar el próximo domingo ante Central Córdoba.

Lo cierto es que el volante de 25 años no había tenido una buena actuación durante los 73 minutos que estuvo en cancha. No logró asociarse con sus compañeros ni tampoco gravitó en ataque, a excepción de un remate suyo de media distancia. De hecho, tampoco tuvo buenas actuaciones en los últimos partidos, lo cual, sumado a sus indisciplinas fuera del campo de juego, provoca que el ex Colo Colo esté en el ojo de las críticas de los hinchas Xeneizes.

El momento del cruce entre Palacios y Úbeda

Vale la pena recordar que está no es la primera vez que se ve un cruce de este estilo entre un jugador y el cuerpo técnico. En la victoria ante Independiente Rivadavia en Mendoza, ocurrió una situación calcada a la de ayer, cuando Édison Cavani le reprochó a Úbeda que lo haya reemplazado, mientras se retiraba del campo de juego. Un detalle no menor es que luego de ese entredicho, el uruguayo completó los 90 minutos en todos los encuentros posteriores.

Si retrocedemos un poco más en el tiempo, más precisamente a la tercera fecha en la que Boca cayó con Huracán en el Ducó, está la insólita situación que protagonizó Miguel Merentiel, cuando el delantero saltó a la cancha para jugar el segundo tiempo, pero en realidad había sido reemplazado por Russo. Cuando se percató de la variante, se fue corriendo al vestuario, lo que generó la sorpresa hasta de sus propios compañeros. Finalmente, el cuerpo técnico mantuvo una charla con él y la situación no pasó a mayores.

Russo les dio el lunes libre a los jugadores de Boca

Luego del empate 1-1 de este domingo por la noche ante Rosario Central, Boca regresó a Buenos Aires y el entrenador Miguel Ángel Russo le dio libre el lunes al plantel para que los futbolistas se recuperen antes del retorno a las prácticas, programado para el martes por la mañana.

“Tenemos una semana de trabajo, volveremos a jugar el domingo, hay que seguir manteniendo y elevando los niveles”, había anticipado en la conferencia de prensa el técnico de 69 años, quien suele tomar este tipo de decisiones tras cada compromiso. Cabe remarcar que el Xeneize no tendrá partidos entre semana, ya que el único torneo que disputará hasta fin de año es el Clausura.

