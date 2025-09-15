Uno Entre Rios | Entre Ríos | Obra pública

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Se trata de las firmas Pitón, Pietroboni y Losi que hace décadas monopolizan la obra pública en Entre Ríos.

15 de septiembre 2025 · 19:31hs
en Entre Ríos

en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones de obra pública. 

La provincia de Entre Ríos puso en marcha, a fines del año pasado, un programa para la realización de obras viales que, en una primera etapa, involucran a ocho departamentos: Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas.

Sin embargo, y como avanzó el proceso licitatorio para el Plan de Recuperación y Mantenimiento de Caminos y Rutas, las empresas que siempre corrieron con ventaja para hacerse de las obras que financia el estado provincial son las mismas firmas que han conseguido ventajas a lo largo de distintas gestiones a nivel local.

En este marco, consigna Ámbito, ya consiguieron ganar una por $12 mil millones de pesos que fueron dirigidos a una Unión Transitoria de Empresas (UTE).

En las licitaciones internacionales que abrió la provincia de Entre Ríos, también se repite un esquema de beneficios para compañías locales, lo cual no sería un obstáculo, a menos que las firmas ganadoras cobraran valores superiores al de otras ofertas, lo que generaría un perjuicio directo a las arcas provinciales.

LEER MÁS: Entre Ríos creó un portal de transparencia de obra pública

Detalles de las obras en Entre Ríos

Las obras se reiniciaron a partir del Decreto 984/24 pero los protagonistas que subieron al podio de puntajes –en base a un parámetro poco claro y con un alto grado de discrecionalidad- fueron las firmas José Eleuterio Pitón SA, Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi S.A., jugadores permanentes en la obra pública local.

Su valoración en la escala va más allá, incluso, que la oferta económica resulte perjudicial para la provincia. Es lo primero que llama la atención y pone la lupa acerca de si algo las relaciona a los funcionarios públicos a cargo de llevar adelante esas obras.

Pero existe un problema adicional: tanto Pietroboni como Losi fueron procesados dos veces por el juez federal Sebastián Casanello en una trama que investigó sobornos, defraudación al Estado y falsificación de documentos, en un expediente por obras en Córdoba. Dentro de los once procesados había ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, pero la novedad fue que se aplicó la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas por lo que las sociedades mismas fueron procesadas bajo esa figura, y no solo sus representantes.

Hacían terraplenes más bajos que lo que declaraban. Los certificaban por más dinero del que correspondía, y la diferencia la canalizaban a través de personas interpuestas como retorno hacia las esposas de los funcionarios, fue lo que probó la justicia. Casanello procesó a Lemiro Pablo Pietroboni S.A. y a Luis Losi SA por el delito de cohecho activo y embargó a las empresas por $632.381.436,96.

La trama se complica aún más cuando dentro de la industria se conoce que las tres empresas han entablado juicios a la provincia de Entre Ríos para reclamarle intereses por pagos tardíos.

Esos juicios millonarios se convierten en embargos y –como es un secreto a voces- resultan ganadoras, en tribunales, las mismas empresas que luego terminan ganando las licitaciones a las que se presentan, sin renunciar a sus juicios contra el estado, cuya participación corre con una ventaja que no es del todo clara.

Obra pública Entre Ríos juicios licitaciones
Ver comentarios

Lo último

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Ultimo Momento
Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Policiales
Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Ovación
Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

La provincia
Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Entre Ríos fue una de las provincias beneficiadas por los fondos girados por Nación

Entre Ríos fue una de las provincias beneficiadas por los fondos girados por Nación

Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

UCR: Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial

UCR: Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

Dejanos tu comentario