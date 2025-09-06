Uno Entre Rios | Ovación | Superclásico

Boca y River empataron en el Superclásico de Reserva

El Xeneize y el Millonario igualaron 1 a 1, en el Superclásico de la octava fecha del Torneo de Proyección.

6 de septiembre 2025 · 00:22hs
El Superclásico de Reserva se vivió con mucha emoción.

El Superclásico de Reserva se vivió con mucha emoción.

Boca y River empataron 1-1 en el Superclásico de Reserva, disputado en el predio Xeneize por la octava fecha del Torneo Proyección. El cero se rompió con un gol en contra de Ulises Giménez y la paridad llegó con la posterior igualdad de Alex Woiski, flamante refuerzo que llegó para sumar minutos en el equipo de Marcelo Escudero.

A los 33 minutos del primer tiempo, una inesperada preocupación sacudió al banco de Escudero. Con evidentes gestos de dolor en su rodilla izquierda, Giorgio Costantini necesitó la asistencia del cuerpo médico de River y fue retirado del campo en andas.

La imagen encendió las alarmas en el cuerpo técnico, y aunque todavía no hay un diagnóstico oficial, la lesión genera inquietud, ya que el juvenil viene trabajando bajo la atenta mirada de Marcelo Gallardo.

El empate no les sirvió ni a Boca ni a River

Boca sumó un punto en el Superclásico de Reserva y mantiene su racha positiva. El Xeneize llegó a este duelo con una racha de tres triunfos consecutivos, que le permitieron alcanzar los 16 puntos y ubicarse en la parte alta del Grupo A, donde clasifican ocho equipos al igual que en el Torneo Clausura de Primera. El equipo de Mariano Herrón acumula ahora cinco victorias, dos derrotas y un empate.

Por su parte, ahora River milita en el cuarto puesto de la otra zona y extendió su importante invicto a seis fechas. El Millonario no pierde desde que cayó 1-0 con Instituto en el segundo partido del Torneo Proyección. Al margen de ese encuentro, acumula tres victorias y cuatro empates en lo que va del certamen, totalizando 13 puntos en la tabla de posiciones.

