Agustín Marchesín se recuperó y podría ser titular en Boca

Cuando todo parecía indicar que Leandro Brey iba a tener su primera titularidad en Boca después de 229 días, la última práctica de la semana arrojó una sorpresa: Agustín Marchesín respondió muy bien a las exigencias y no se descarta que siga como titular en la visita a Rosario Central.

En aquel enganche ante el delantero de Aldosivi en el minuto 90, el arquero de 37 años sufrió un desgarro en su gemelo derecho y debió salir reemplazado para los instantes finales del tercer triunfo en fila del Xeneize. Los plazos indicaban que iba a necesitar al menos tres semanas de recuperación, pero 12 días después de su lesión, participó normalmente en el entrenamiento de este viernes y se postuló para estar en el Gigante de Arroyito.

Resolverá Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo, de vuelta en los entrenamientos tras dejar atrás una infección urinaria, será quien tome la decisión definitiva. A priori, ambos futbolistas viajarán a Rosario, como prácticamente todo el plantel, y el DT evaluará si vale la pena correr el riesgo con su arquero titular o si elige ser cauteloso y darle la chance al pibe de 22 años.

En Boca siempre hubo grandes expectativas depositadas en Brey, pero cuando le dieron el puesto a fines de 2024 dejó algunas dudas. Todavía creen que puede ser el dueño del arco en un futuro, pero hoy Marchesín es uno de los líderes del plantel y es titular indiscutido.

En cuanto al resto del equipo, no habrá novedades. A pesar de que Marco Pellegrino volvió a estar a disposición de Russo, y que su nivel siempre fue muy bueno, Ayrton Costa continuará como titular en el puesto de segundo marcador central. Además, se espera que Tomás Belmonte y Ander Herrera vuelvan a estar en la lista de concentrados, con chances de ir al banco tras superar sendos desgarros.