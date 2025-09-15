Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

El sueco Armand Duplantis se metió nuevamente en la historia al saltar 6,30 metros y consagrarse campeón del Mundial de Atletismo en Tokio.

En el Mundial de Atletismo de Tokio, el garrochista Armand Duplantis volvió a meterse en la historia grande: con un salto de 6,30 metros, logró este lunes la medalla dorada pero además volvió a batir su propio récord mundial en su tercer y último intento.

El estadounidense nacionalizado sueco venía de romper su marca por decimotercera vez en Hungría hace poco más de un mes, con 6,29 metros, y en esta oporunidad intentó un centímetro más . Luego de dos nulos, en su último intento lo consiguió para la alegría del público presente y la de sus 'rivales', que fueron a abrazarlo y festejar con él . La medalla plateada fue para el griego Emmanouil Karalis (6,00) y el bronce para el australiano Kurtis Marschall (5,95).

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial

"Estoy tan feliz que no encuentro palabras para poder explicarlo. Durante las últimas dos semanas disfruté mucho de estar en Tokio. He estado disfrutando muchísimo de todo y siento que la única manera de irme de Japón era batiendo el récord mundial. Esa era mi mentalidad", indicó en zona mixta. "Me sentí muy bien todo el día y sabía que tenía el récord dentro de mí. Si tengo la pista adecuada, sé que todo es posible y hoy me alegro de que todo haya salido bien", agregó.

Desde su primera medalla de oro en 2018 en los Europeos de Berlín y en la prueba de la Diamond League de Estocolmo, Duplantis acumula un palmarés impresionante que se resume en dos oros olímpicos, tres mundiales al aire libre y tres en pista cubierta, tres europeos al aire libre y uno bajo techo y 41 victorias en pruebas de la Diamond League, competición en la que ha conquistado cinco veces el 'diamante'.

Así, este es el decimocuarto récord del mundo para el atleta sueco desde que en febrero de 2020 le arrebatase al francés Renaud Lavillenie la primera posición en la clasificación mundial de todos los tiempos al saltar 6,17 metros en la localidad polaca de Torún.

Duplantis, el hombre que bate su propio récord