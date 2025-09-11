Miguel Ángel Russo volvió a estar presente en el entrenamiento de Boca

Luego de estar internado por una infección urinaria y de hacer reposo en su hogar, Miguel Ángel Russo presenció la práctica de fútbol del Xeneize.

Llegó la noticia que esperaba todo el mundo del fútbol: Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos en Boca. El entrenador de 69 años estuvo presente en La Bombonera para observar la práctica de fútbol luego de 10 días complicados, en los que estuvo internado por una infección urinaria y luego pasó varios días en recuperación en su propio hogar.

Fueron días de zozobra para el DT y para el universo Xeneize. Visiblemente agotado físicamente, sentado durante los últimos partidos de su equipo, Miguel se sometió a estudios a comienzos de la semana pasada y, tras corroborarse su afección, pasó cuatro días internado en la Clínica Fleni.

Su alta médica fue exclusivamente para que regresara a su casa, y no para que se reintegrara al trabajo. El cuerpo médico de Boca se mantuvo al tanto de cada una de las novedades y hasta le brindó una rutina kinesiológica para ayudarlo en su recuperación física. Pasó un buen fin de semana y, a pesar de su ansiedad por volver, le dieron algunos días más de descanso para no correr ningún tipo de riesgos.

Esta tarde, en el ya habitual entrenamiento en la Bombonera previo al partido del fin de semana, finalmente se dio su regreso. Tras delegar en Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico la preparación para la octava fecha del Torneo Clausura, en la que se medirá ante Rosario Central en Arroyito, Miguel Ángel Russo volvió a las prácticas de Boca.

El posible equipo de Boca

Respecto a lo que fue el ensayo formal de fútbol en el estadio, el equipo titular estuvo conformado por Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Cavani y Merentiel.