Uno Entre Rios | Ovación | Miguel Ángel Russo

Miguel Ángel Russo volvió a estar presente en el entrenamiento de Boca

Luego de estar internado por una infección urinaria y de hacer reposo en su hogar, Miguel Ángel Russo presenció la práctica de fútbol del Xeneize.

11 de septiembre 2025 · 17:36hs
Miguel Ángel Russo se reincorporó a su trabajo.

Prensa Boca

Miguel Ángel Russo se reincorporó a su trabajo.

Llegó la noticia que esperaba todo el mundo del fútbol: Miguel Ángel Russo volvió a los entrenamientos en Boca. El entrenador de 69 años estuvo presente en La Bombonera para observar la práctica de fútbol luego de 10 días complicados, en los que estuvo internado por una infección urinaria y luego pasó varios días en recuperación en su propio hogar.

Fueron días de zozobra para el DT y para el universo Xeneize. Visiblemente agotado físicamente, sentado durante los últimos partidos de su equipo, Miguel se sometió a estudios a comienzos de la semana pasada y, tras corroborarse su afección, pasó cuatro días internado en la Clínica Fleni.

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Alan Velasco, la buena noticia en Boca de cara al duelo ante Central

Miguel Ángel Russo recibió el alta.

Miguel Ángel Russo recibió el alta médica y dejó la clínica

Su alta médica fue exclusivamente para que regresara a su casa, y no para que se reintegrara al trabajo. El cuerpo médico de Boca se mantuvo al tanto de cada una de las novedades y hasta le brindó una rutina kinesiológica para ayudarlo en su recuperación física. Pasó un buen fin de semana y, a pesar de su ansiedad por volver, le dieron algunos días más de descanso para no correr ningún tipo de riesgos.

Esta tarde, en el ya habitual entrenamiento en la Bombonera previo al partido del fin de semana, finalmente se dio su regreso. Tras delegar en Claudio Úbeda y el resto del cuerpo técnico la preparación para la octava fecha del Torneo Clausura, en la que se medirá ante Rosario Central en Arroyito, Miguel Ángel Russo volvió a las prácticas de Boca.

El posible equipo de Boca

Respecto a lo que fue el ensayo formal de fútbol en el estadio, el equipo titular estuvo conformado por Brey; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Aguirre, Battaglia, Paredes, Palacios; Cavani y Merentiel.

Miguel Ángel Russo Boca Claudio Úbeda Rosario Central
Noticias relacionadas
Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

Sólo resta confirmar el estadio para la final de la Copa Sudamericana.

La Conmebol mudó la final de la Copa Sudamericana

Andreas Pereira, nuevo refuerzo de Palmeiras.

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Torneo Regional del Litoral se viene con novedades para el próximo año.

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Ver comentarios

Lo último

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Ultimo Momento
Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Están Los Pumas para la revancha en Sydney

Están Los Pumas para la revancha en Sydney

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Policiales
Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Fatal accidente en la Autovía 14: un hombre de 72 años perdió la vida

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Chatarrería: ordenaron relevamiento de residuos y su embargo

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una emboscada judicial y mediática

Christe pidió volver a la domiciliaria y denunció una "emboscada" judicial y mediática

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

San Salvador: sofocaron incendio en un molino

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

La Paz: una familia atacó la vivienda de una mujer y secuestraron todo tipo de armas

Ovación
Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

Wenceslao Mansilla peleará este viernes en el Club Paracao

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

El Torneo Regional del Litoral cambiará de formato en 2026

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Palmeiras presentó su último refuerzo antes del duelo con River por la Copa Libertadores

Están Los Pumas para la revancha en Sydney

Están Los Pumas para la revancha en Sydney

Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

Francesca Lyardet: la niña que combina pasión y velocidad

La provincia
La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

La Municipalidad de Paraná finalizó trabajos en el caño maestro de Rondeau y Circunvalación

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

UTA levantó el paro de colectivos en Paraná y se normaliza el servicio

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio en las primeras reuniones  convocadas por Lisandro Catalán

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Gualeguaychú inicia este mes el control de calidad de aire

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Paraná: UTA levantará el paro de colectivos

Dejanos tu comentario