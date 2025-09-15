Uno Entre Rios | La Provincia | UCR

UCR: Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial

En Villaguay, fue electa la nueva conducción del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR). El nuevo presidente es Gustavo Cusinato.

15 de septiembre 2025 · 18:08hs
Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial de la UCR. 

En un Congreso Partidario realizado en Villaguay, fue electa la nueva Mesa de Conducción del Congreso Provincial de la Unión Cívica Radical. Por amplio consenso, resultó elegido como presidente el exdiputado nacional y actual Coordinador General de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato.

En tanto que lo acompañarán en la conducción Gabriela Lena, diputada provincial, como vicepresidenta primera, y Pablo Alasino, Director General de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Humano, como vicepresidente segundo.

La nueva conducción de la UCR

La nueva Mesa de la Unión Cívica Radical amplió su integración de siete a 13 miembros, para dar lugar a una representación más amplia de los sectores internos, incluyendo a la Juventud Radical.

Durante la apertura, la presidenta del Comité Provincial e intendenta de Federal, Alicia Oviedo, valoró la masiva participación de los congresales y la vigencia de la vida democrática partidaria:

“Hoy la UCR provincial tiene una presencia activa y protagónica en el gobierno que encabeza Rogelio Frigerio, impulsando transformaciones profundas que estaban pendientes desde hace décadas. La participación de tantos radicales en este Congreso es una muestra de nuestro compromiso con esa tarea y con el fortalecimiento institucional del partido”, expresó.

Uno de los puntos más esperados del encuentro fue el tratamiento de la política de alianzas. El sector interno UCR Activa propuso discutir y definir este tema en el mismo Congreso. En cambio, los sectores Illia, Construir, Evolución y otros, mocionaron que la política de alianzas se trate en un próximo Congreso convocado específicamente para tal fin.

La votación fue contundente: 178 congresales votaron por postergar el tratamiento y 77 lo hicieron a favor de resolverlo en esta jornada.

Gustavo Cusinato, el nuevo presidente

Tras asumir la presidencia del Congreso, Cusinato agradeció la confianza de los sectores que lo acompañaron y celebró el consenso alcanzado:

“Hemos logrado conformar una Mesa plural, con representatividad, que renueva el compromiso con la institucionalidad del partido y con el respeto a las distintas expresiones internas”, manifestó.

Y concluyó: “Hoy dimos un paso importante y nos preparamos para debatir con responsabilidad los próximos desafíos políticos”.

