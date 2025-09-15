Uno Entre Rios | Ovación | Independiente

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

El presidente de Independiente mantuvo una conversación con el entrenador, quien se encuentra en el exterior y está dispuesto a escuchar la oferta.

15 de septiembre 2025 · 18:20hs
Quinteros, de campeón con Vélez a quedar a un paso de dirigir a Independiente.

Tras la renuncia de Julio Vaccari, los dirigentes de Independiente aceleraron las gestiones para que Gustavo Quinteros se convierta en el próximo entrenador. Ya mantuvo una reunión clave con Néstor Grindetti, presidente del club.

La directiva del Rojo ya tuvo un primer contacto con el representante del entrenador argentino, quien fue campeón de la Liga Profesional con Vélez en 2024 y se encuentra sin equipo desde abril de este año, después de un breve y fallido paso por Gremio de Brasil. La cumbre se llevó a cabo este lunes por la tarde de forma virtual. Según trascendió, la charla fue positiva. Se espera que vuelvan a tener un nuevo cónclave pronto y avancen. Aún no discutieron su salario, pero le harían un contrato hasta diciembre de 2026, cuando finaliza el mandato de la actual dirigencia.

Julio Vaccari dejó de ser el técnico de Independiente tras la derrota ante Banfield

Independiente sufrió otro golpe

Quinteros, de campeón con Vélez a quedar a un paso de dirigir a Independiente.

Quinteros, de campeón con Vélez a quedar a un paso de dirigir a Independiente.

Según pudo saber TyC Sports, Quinteros, de 60 años, está en el exterior y no regresará al país hasta el 23 de septiembre. Aun así, aceptará escuchar la propuesta del club de Avellaneda y ya hizo averiguaciones de la situación de la institución (relaciones con Conmebol y AFA). Obvio que la resolución de su futuro no se definirá hoy.

Quinteros ya había sonado como candidato para dirigir a Boca tras la salida de Fernando Gago, pero finalmente Juan Román Riquelme optó por Miguel Ángel Russo y nunca lo llamó. Además, el santafesino rechazó recientemente a Colo-Colo y ha sido considerado por las selecciones de Chile y Perú una vez finalizadas las Eliminatorias Sudamericanas. Esto lo posiciona en un mercado en alza y, sin duda, como la alternativa más cotizada.

En Vélez, el técnico dejó un gran recuerdo, no solo por el título de 2024, sino también por haber llegado a la final de la Copa Argentina (donde cayó por la mínima ante Central Córdoba). Formó un equipo que desplegó un gran fútbol durante los 50 partidos que estuvo al mando, con un registro de 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas.

LEER MÁS: Atlético Paraná tiene dt para el Regional Amateur

No obstante, su paso por Gremio no fue positivo. En 17 partidos, sumó 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas antes de ser despedido. Ahora, está evaluando nuevas ofertas. En agosto, había declarado: "Hoy por hoy, me gustaría esperar algo interesante del fútbol argentino. Estuve muchos años trabajando afuera y mi idea es estar con la familia, estar en Argentina y, bueno, esperemos que salga algo interesante".

Cabe destacar que, más allá de la reunión de hoy, Quinteros no es la única opción. Si bien es el que más consenso genera en la dirigencia, también tienen en consideración a la dupla de Sergio Gómez y Favio Orsi, quienes renunciaron a Platense tras ganar el último Apertura. Por lo pronto, la práctica de este lunes estuvo a cargo de Carlos Matheu como interino. ¿Hasta cuándo continuará?

