Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

Rosario Romero confirmó este lunes que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este a Paraná. Será una trabajo conjunto con el Estado provincial.

15 de septiembre 2025 · 18:40hs
Rosario Romero confirmó que VialidadNacional autorizó la intervención del Acceso Este a Paraná. 

Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este a Paraná. 

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención de la ruta 12, sobre el acceso este a la capital entrerriana. La jefa comunal explicó que el avance fue posible tras gestiones coordinadas con el gobierno provincial. La novedad fue dada a conocer este lunes por la tarde, en la cuenta oficial de X de Rosario Romero.

El posteo de Rosario Romero

“Vialidad de la Nación nos acaba de autorizar la intervención a la ruta 12, en diálogo con el estado Provincial hemos coincidido en la importancia de la obra, por eso la gestión ha resultado exitosa”, explicó el inicio la jefa comunal en su cuenta de X.

Y agregó: “Suscribimos hoy (por este lunes) en Buenos Aires el acuerdo específico que también tiene que ser rubricado por el gobernador (de Entre Ríos) Rogelio Frigerio”.

Más adelante, el comunicado explica: “Se trata del acceso Este, por ruta nacional 12 que había quedado paralizada en un 76% de ejecución. El proyecto que será retomado en breve, contempla la vinculación de la ruta 12 con la avenida Circunvalación en formato de autovía, con el fin de optimizar la conexión con el Túnel Subfluvial y mejorar la circulación en el corredor bioceánico del Mercosur”.

En el final, explica: “La conexión vial será ejecutada por el municipio. En tanto, Vialidad Nacional y Vialidad Provincial ejecutarán la señalética vertical y horizontal y la iluminación”.

Y cierra: “Se realizará en etapas, comenzando a la brevedad y con el objetivo de que en el año 2026 esté operativa”.

