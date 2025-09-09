Oficial de FIFA: el tremendo récord de audiencia de Boca en el Mundial de Clubes.

El encuentro entre Boca y Benfica por el Mundial de Clubes alcanzó a 9.1 millones de espectadores en Argentina. Rompió otro récord vigente de... Boca.

De la cancha para afuera, lo que logró el hincha de Boca en el Mundial de Clubes fue noticia alrededor del planeta. Sorprendidos no sólo por la cantidad de fanáticos que viajaron a Estados Unidos, sino sobre todo por la pasión, el aliento permanenente durante los 90 minutos. Y ahora, a casi tres meses de esa competencia, se sumó un nuevo récord, el de audiencia, según un informe de la FIFA.

El Xeneize se diferenció de otros clubes que llenaron los estadios por la forma de vivir los partidos . Es que el Real Madrid también copaba los distintos escenarios, pero tal vez durante los 90 minutos se escuchaban apenas uno o dos cantitos típicos del público merengue. Mientras que las tribunas de azul y oro eran una fiesta de principio a fin.

"Los datos preliminares confirman que la edición inaugural del Mundial de Clubes FIFA 2025 cautivó a espectadores en todo el mundo. Nielsen Sports estima que alrededor de 2.700 millones de espectadores siguieron el torneo a través de diversos medios de comunicación", arrancó la FIFA en un comunicado publicado este martes en su sitio web.

Y entre las distintas marcas, sobresalió una de Boca que compitió con... otra de Boca. "En Argentina, más de 9.1 millones de personas siguieron el partido entre el Boca Juniors y el Benfica, lo que representa un índice de audiencia del 84.2 %, el más alto en el país desde la final de la Conmebol Libertadores 2023".

Otras marcas que destacó la FIFA

-Aproximadamente 2.5 millones de aficionados asistieron a los estadios de las once ciudades anfitrionas.

-Más de 131 millones de personas siguieron el torneo por televisión en Brasil, lo que equivale al 62 % de la población del país.

-El partido del Flamengo contra el Bayern de Múnich congregó a 37.3 millones de telespectadores, mientras que los encuentros del Palmeiras contra el Inter de Miami y el Botafogo fueron la segunda y la tercera transmisión más vista del año.

-En España, el 49 % de la población (alrededor de 24 millones de personas) siguió la competición, mientras que en Italia lo hizo el 48 % (aproximadamente 28 millones).

-River Plate acaparó el 87 % de la audiencia televisiva en su partido contra el Monterrey.