Si le cambian el impulsor, que ya tiene cuatro carreras de uso, el argentino Franco Colapinto podría recibir un castigo en la grilla.

Más allá de su pobre rendimiento, el motor del Alpine número 43 que maneja Franco Colapinto ya tiene cuatro carreras consecutivas de uso sin modificaciones. Y, como ya llegó al límite de componentes utilizados a lo largo de la temporada, podría ser penalizado si el equipo los cambia.

El piloto argentino arrastra la herencia de Jack Doohan , que en seis carreras con ese A525 hasta el GP de Miami se gastó hasta tres de los cupos en algunas partes del impulsor fabricado por Renault (MGU-H y turbo), cuando el límite es cuatro .

Las unidades de potencia actuales tienen motor de combustión interna (ICE), unidad generadora de calor (MGU-H), unidad generadora de motor cinética (MGU-K), el turbocompresor (TC), el almacenamiento de energía (ES), la 'centralita' electrónica (CE) y el escape (EX).

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Según el reglamento, un auto no puede utilizar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores al año. Y Colapinto ya va por el quinto de todos, además con una degradación importante acumulada tras los grandes premios de Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia.

El desgaste empieza a influir negativamente en las prestaciones, que ya de por sí en el Alpine son de las peores del campeonato del mundo. Por eso es que, más temprano que tarde, el equipo francés podría tomar la decisión de reemplazarlo. Y este fin de semana, en Azerbaiyán, puede ser una buena oportunidad.

Es que el callejero de Bakú es un circuito de máxima exigencia para el motor, donde es previsible que Alpine sufra en la clasificación y termine en los puestos de atrás. Si esto pasa, una penalización de cinco puestos por elemento no tendría un gran impacto en la posición de partida.

A su vez, componentes más frescos podrían significarle una ventaja para la siguiente cita en Singapur, el 5 de octubre en un trazado más técnico y donde la potencia no es tan preponderante.

Otros pilotos que están 'en rojo' (el documento oficial de la FIA los resalta así) si de motor se trata son Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls). A Pierre Gasly, compañero de Colapinto, le queda un recambio dentro de lo permitido.