Uno Entre Rios | Ovación | Colapinto

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Si le cambian el impulsor, que ya tiene cuatro carreras de uso, el argentino Franco Colapinto podría recibir un castigo en la grilla.

15 de septiembre 2025 · 18:10hs
Fuerte respaldo a Franco Colapinto en Alpine en medio de los rumores sobre su futuro.

Alpine

Fuerte respaldo a Franco Colapinto en Alpine en medio de los rumores sobre su futuro.

Más allá de su pobre rendimiento, el motor del Alpine número 43 que maneja Franco Colapinto ya tiene cuatro carreras consecutivas de uso sin modificaciones. Y, como ya llegó al límite de componentes utilizados a lo largo de la temporada, podría ser penalizado si el equipo los cambia.

El piloto argentino arrastra la herencia de Jack Doohan, que en seis carreras con ese A525 hasta el GP de Miami se gastó hasta tres de los cupos en algunas partes del impulsor fabricado por Renault (MGU-H y turbo), cuando el límite es cuatro.

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: Estoy con bronca, hay que mejorar

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: "Estoy con bronca, hay que mejorar"

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 17° en el Gran Premio de Monza de la F1.

Colapinto quedó eliminado en Q1: largará 18° en el Gran Premio de Monza de la F1

Las unidades de potencia actuales tienen motor de combustión interna (ICE), unidad generadora de calor (MGU-H), unidad generadora de motor cinética (MGU-K), el turbocompresor (TC), el almacenamiento de energía (ES), la 'centralita' electrónica (CE) y el escape (EX).

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Colapinto Monza 1
La frustración de Colapinto tras el GP de Monza:

La frustración de Colapinto tras el GP de Monza: "Estoy con bronca, hay que mejorar"

Según el reglamento, un auto no puede utilizar más de cuatro ICE, MGU-H, MGU-K y turbocompresores al año. Y Colapinto ya va por el quinto de todos, además con una degradación importante acumulada tras los grandes premios de Bélgica, Hungría, Países Bajos e Italia.

El desgaste empieza a influir negativamente en las prestaciones, que ya de por sí en el Alpine son de las peores del campeonato del mundo. Por eso es que, más temprano que tarde, el equipo francés podría tomar la decisión de reemplazarlo. Y este fin de semana, en Azerbaiyán, puede ser una buena oportunidad.

Es que el callejero de Bakú es un circuito de máxima exigencia para el motor, donde es previsible que Alpine sufra en la clasificación y termine en los puestos de atrás. Si esto pasa, una penalización de cinco puestos por elemento no tendría un gran impacto en la posición de partida.

LEER MÁS: A Matías Russo un toque lo privó de lograr el campeonato

A su vez, componentes más frescos podrían significarle una ventaja para la siguiente cita en Singapur, el 5 de octubre en un trazado más técnico y donde la potencia no es tan preponderante.

Otros pilotos que están 'en rojo' (el documento oficial de la FIA los resalta así) si de motor se trata son Lewis Hamilton (Ferrari), Yuki Tsunoda (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Liam Lawson (Racing Bulls). A Pierre Gasly, compañero de Colapinto, le queda un recambio dentro de lo permitido.

Colapinto Alpine Fórmula 1 Argentino
Noticias relacionadas
En Ministerio se desarrollaron alrededor de 30 sesiones de guanteo de dos rounds cada uno.

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

El seleccionado femenino de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez con la copa.

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

Ver comentarios

Lo último

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Ultimo Momento
Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Obra pública: en Entre Ríos, empresas con juicios al Estado van camino a quedarse con licitaciones

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Policiales
Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Paraná: una motociclista murió arrollada por un colectivo

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Motociclista accidentado en Chajarí falleció en el hospital de Concordia

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Feliciano: balearon a un policía en la cabeza y hay un detenido

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

Vuelco de un vehículo en Ruta 168: el conductor fue rescatado por bomberos

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

La Justicia investiga a exfiscal tras denuncia de adolescentes por abuso y secuestro

Ovación
Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Independiente aceleró por Quinteros: reunión positiva con Grindetti

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Alpine y Colapinto, al borde de una penalización por el motor en la Fórmula 1

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

Armand Duplantis volvió a batir su record mundial y ganó la medalla dorada en Tokio

La provincia
Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Tarifa eléctrica en Entre Ríos: en 2026 habrá revisión quinquenal

Entre Ríos fue una de las provincias beneficiadas por los fondos girados por Nación

Entre Ríos fue una de las provincias beneficiadas por los fondos girados por Nación

Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

Paraná: Rosario Romero confirmó que Vialidad Nacional autorizó la intervención del Acceso Este

UCR: Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial

UCR: Gustavo Cusinato es el nuevo presidente del Congreso provincial

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

La ANAC habilitó el aeropuerto de Concordia para vuelos comerciales, sanitarios y de emergencia

Dejanos tu comentario