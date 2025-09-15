Uno Entre Rios | Ovación | Pancho Ramírez

Pancho Ramírez, pentacampeón invicto del Entrerriano U17 femenino

El equipo de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez (ARBPR) volvió a hacer historia y revalidó su dominio en deporte provincial.

15 de septiembre 2025 · 19:56hs
El seleccionado femenino de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez con la copa.

El seleccionado femenino de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez con la copa.

El seleccionado de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez (ARBPR) volvió a escribir otra página dorada en la historia del básquet femenino entrerriano. En la ciudad de Concordia, el conjunto dirigido por Sabrina Scévola se consagró campeón del Entrerriano de Selecciones U17, tras ganar sus tres compromisos y completar el certamen de manera invicta, alcanzando así su quinto título consecutivo en la categoría.

Pancho Ramírez, el mejor

El equipo de Concepción del Uruguay no solo sostuvo la racha ganadora que lo acompaña en los últimos años, sino que además mostró un nivel de juego sólido y colectivo, con pasajes de gran jerarquía en sus presentaciones en el gimnasio del Centro Ex Alumnos Capuchinos de la Capital Nacional del Citrus.

En Ministerio se desarrollaron alrededor de 30 sesiones de guanteo de dos rounds cada uno.

Ministerio festejó su aniversario con masivos guanteos

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

Triste adiós a una joven referente del patín artístico en Paraná

En el plano individual, sobresalieron las producciones de Santina Cherot Magri (19,3 puntos de promedio) y Manuela González (18,3), quienes fueron determinantes en ofensiva, pero siempre dentro de una estructura que priorizó el juego en equipo y la intensidad defensiva.

Los resultados también reflejaron con claridad la superioridad del seleccionado campeón: primero se impuso 74-50 ante Paraná, luego logró un categórico 117-33 sobre Santa Elena y cerró el torneo con un 101-40 frente a Concordia, rubricando una campaña perfecta.

Este título, además, significó el segundo logro federativo de la temporada para la ARBPR, que ya había levantado la corona en la categoría U13, consolidando un proceso deportivo que se extiende con éxito en distintas divisiones.

El segundo puesto quedó en manos del seleccionado de Paraná (récord 2-1), mientras que Concordia (1-2) se subió al podio en la tercera colocación. Más allá de los resultados, el certamen volvió a mostrar la importancia de este tipo de competencias para el crecimiento, el roce y la proyección de las jóvenes jugadoras entrerrianas.

Más allá de los resultados, el campeonato volvió a demostrar la importancia de estas competencias como espacio clave para el crecimiento, desarrollo y proyección de las jóvenes jugadoras de la provincia.

Posiciones: 1. Pancho Ramírez, 2. Paraná, 3. Concordia, 4. Santa Elena.

Prensa Federación de Básquet de Entre Ríos

Pancho Ramírez Entrerriano Femenino
