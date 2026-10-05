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Provincial ganó el Campeonato Regional de Clubes en Rowing

El equipo rosarino se consagró en el Campeonato Regional de Clubes NEA A Sub 16 de Damas, que se disputó en Paraná.

5 de octubre 2026 · 19:38hs
Provincial de Rosario fue el ganador del Campeonato Regional de Clubes.

Provincial de Rosario fue el ganador del Campeonato Regional de Clubes.

Provincial de Rosario se consagró en el Campeonato Regional de Clubes (CRC) NEA A Sub 16 de Damas, que se disputó en Paraná, en el sintético de agua del Paraná Rowing Club. El equipo Rojo venció en la final a Universitario, también de La Chicago Argentina, 3-0 en los penales tras igualar sin tantos en el partido.

Al podio lo completó el local Talleres, que en el partido por el tercer y cuarto puesto derrotó 3-2 a CRAI de Santa Fe. En el plano individual, Catalina Sangoy, jugadora del Rojo paranaense, fue elegida la mejor arquera de la competencia.

El otro elenco de la capital entrerriana que participó de la competencia fue el dueño de casa, Rowing, que finalizó en la sexta ubicación y salvó la plaza en la categoría.

Quienes descendieron a la categoría B para la siguiente temporada fueron Guaraní Antonio Franco de Posadas y Alma Juniors de Esperanza, que finalizaron en el séptimo y octavo puesto, respectivamente.

El ascenso del Campeonato Regional de Clubes

Paralelamente, en Rosario, se jugaron las divisionales de ascenso del CRC NEA. En la categoría B, Paracao quedó muy cerca del ascenso al finalizar en la tercera ubicación. Tras caer por penales 1-2 con La Salle de Santa Fe (habían igualado 1-1) en semifinales, en el partido por el tercer y cuarto puesto venció 3-2 a Sportsman de Villa Cañás. Además, Jazmín Pereyra Ciancio, golera del equipo paranaense, fue elegida la mejor arquera del campeonato.

Por otra parte, La Paz HC finalizó en el octavo (último) puesto y no pudo mantenerse en la categoría. El campeón fue Jockey B de Rosario y el otro ascendido La Salle.

Mientras que en la división D, que lo tuvo como ascendidos a Náutico El Quillá B de Santa Fe (campeón) y Somisa de San Nicolás, participaron Regatas Uruguay, que finalizó quinto, y Salto Grande de Concordia, que terminó séptimo y descendió.

Por último, en la categoría E, que los tuvo como ascendidos a Jockey de Venado Tuerto (campeón) y Bancario de Rosario, compitió el Club Hípico Concordia, que finalizó quinto y su figura, Pilar Paulozzi, fue elegida la mejor jugadora del torneo.

En la C no hubo equipos entrerrianos.

Campeonato Regional de Clubes Rowing Provincial
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