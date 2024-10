Preocupación en River: se confirmó la lesión de Acuña y es duda para la Libertadores

Las alarmas se encendieron más que nunca en River. Tres jugadores titulares no pudieron terminar el partido del domingo ante Platense y en Núñez hay muchísima preocupación. Marcos Acuña, Fabricio Bustos y Germán Pezzella se realizaron estudios y quedaron confirmadas sus respectivas lesiones. El Huevo podría perderse las semifinales de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro.

Como no es un desgarro, en las entrañas del estadio Monumental mantienen la esperanza de que se recupere en tiempo récord y pueda decir presente, al menos, en la vuelta, pautada para el 30 de octubre. Saben que es complicado por los pocos días que tiene para rehabilitarse. De hecho, ya fue desafectado de la Selección Argentina y no estará en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, en la que el equipo de Lionel Scaloni enfrentará a Venezuela y Bolivia. Lo seguro es que no lo arriesgarán en el duelo con Vélez.

Dueño del lateral izquierdo desde su llegada a mitad de año, Acuña fue una garantía en todos los partidos que disputó con la camiseta de River. Sin embargo, el único partido en el que descansó (aunque ingresó en la segunda parte) fue ante Boca, cuando Gallardo apeló a la línea de tres centrales y tuvo a Enzo Díaz por izquierda. Y justamente esa podría ser la alternativa táctica que elegiría para viajar a Brasil.

El otro que podría haber sufrido una lesión es Fabricio Bustos. El ex-Independiente también salió en el entretiempo, reemplazado por Milton Casco, por una molestia muscular en uno de sus gemelos. De mucha acción desde su arribo al club, su caso genera algo más de optimismo, ya que pudo seguir en cancha y jugar normalmente hasta que decidieron reemplazarlo. Se especula con que podría llegar con los justo a la ida ante Mineiro, aunque habrá que ver qué dicen los estudios.

Pezzella se sumó a Acuña en la lista de lesionados de River

Distinto es el caso de Germán Pezzella. El capitán de River en la noche de Vicente López debió salir reemplazado por un golpe sufrido en una disputa con Mateo Pellegrini. Aturdido y con mucho dolor en la zona del tímpano, el campeón del mundo fue reemplazado por Paulo Díaz y los estudios determinaron que sufrió una microfractura en un hueso pequeño en la zona detrás de su oído izquierdo.

Pese a que desde River esperaban que pudiera quedarse a hacer una recuperación completa de caraa la ida ante Atlético Mineiro, el zaguero viajará igualmente con la Selección Argentina a la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Si juega, es probable que tenga que hacerlo con una máscara puesta.