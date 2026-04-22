Chagas en Entre Ríos: la conexión con provincias vecinas exige mantener la alerta sanitaria

Debido a que el paciente puede haberse infectado en un viaje o residencia previa, los médicos instan a realizar análisis de sangre en Entre Ríos para detectar casos aislados de esta patología silenciosa

La enfermedad de Chagas continúa siendo un desafío de salud pública de gran relevancia en Argentina, especialmente en las zonas del norte del país, aunque con una presencia persistente en provincias como Entre Ríos y Santa Fe. Según explicó a UNO el doctor Lautaro Savat, médico cardiólogo y presidente de la Sociedad de Cardiología en Entre Ríos, la principal vía de contagio sigue siendo la vinchuca, un insecto hematófago que transmite el parásito, seguida por la transmisión vertical o congénita de madre a hijo durante el embarazo o el parto.

El mayor obstáculo para el control de la enfermedad radica en su estrecha relación con factores socioeconómicos, ya que el vector suele habitar en viviendas precarias y situaciones de hacinamiento, lo que hace indispensable la presencia del Estado y la acción social para su erradicación.

No obstante, el médico destacó a UNO que el Chagas es una enfermedad que se cura con un tratamiento adecuado de antibióticos si se detecta en su etapa aguda, como ocurre frecuentemente en los casos de niños recién nacidos de madres positivas.

Mal de Chagas

El riesgo del silencio clínico

Uno de los grandes peligros de esta patología es su naturaleza asintomática. Tras la infección inicial, que puede presentar síntomas inespecíficos similares a un cuadro gripal o la aparición de un "chagoma" (una ampolla en la zona ocular), la enfermedad suele entrar en una etapa de latencia que dura entre 10 y 15 años.

Si no se trata a tiempo, el Chagas evoluciona hacia una etapa crónica donde el parásito ya no puede ser eliminado y el tratamiento deja de ser eficaz para la cura, limitándose únicamente al control de los daños.

"Existe una diferencia fundamental según la fase del contagio y la región. Se cura con antibióticos en la etapa aguda, pero que cuando pasa la etapa crónica, el tratamiento no es eficaz y no se puede eliminar el parásito, entrando en un periodo de latencia de entre 10 y 15 años donde el paciente suele ser asintomático", dijo y señaló: "En su fase crónica ya no hay forma de curarla, pero sí de controlarla con seguimiento médico, es vital el diagnóstico precoz para evitar que la infección inicial pase inadvertida y progrese hacia una afección permanente.

En Argentina, a diferencia de otros países como Brasil donde afecta mayormente el sistema intestinal, el Chagas tiene una predilección por afectar el corazón, generando cardiopatías que requieren seguimiento médico de por vida.

"El Chagas acá en Argentina lo que más afecta es la parte cardíaca. En Brasil afecta la parte intestinal, ahí hay una diferencia entre las infecciones. Es por la población y el tipo de parásito, son cambios que se han visto y que afecta distinto. El parásito allá tiene más predilección por la parte intestinal. En Brasil se genera lo que es el megacolon chagásico y en cambio acá la cardiopatía es lo más frecuente", explicó el profesional.

Prevención y control periódico

Ante la falta de síntomas claros en las etapas iniciales, el especialista insiste en la importancia de conocer al vector y realizar controles preventivos. En Argentina, el sistema de salud cuenta con protocolos de detección durante el embarazo, lo que permite tratar al recién nacido y garantizar su cura si el diagnóstico es precoz.

Para la población adulta, la recomendación es clara: realizar un análisis de sangre, el cual es un procedimiento sencillo y accesible en el país, especialmente para aquellas personas que viven o han vivido en zonas endémicas o tienen familiares portadores. "Lo más importante es erradicar la vinchuca y, ante la duda, consultar con un médico para un control anual con cardiología", especificó el entrevistado.

¿Dónde se encuentra la vinchuca?

La vinchuca es un insecto cuya denominación científica es Triatoma infestans. Es el agente vector de mayor importancia sanitaria en nuestro país, de hábitos domiciliarios y peridomiciliarios. Es posible hallarla en el 70% del territorio nacional (desde el norte argentino hasta el sur de Río Negro) y en mayor cantidad en las regiones de clima cálido y seco. Con preferencia habita las viviendas de áreas rurales construidas con paredes sin revoque, techos de paja e interior desordenado y en lugares próximos al domicilio, como gallineros, corrales y depósitos. Sin embargo, en viviendas con revoque, ordenadas y limpias, eventualmente se pueden hallar ejemplares de este insecto.

Ello se debe a dos causas principales: 1) sus habitantes viajan a zonas endémicas sin vigilancia del vector y pueden transportarlo inadvertidamente en su equipaje o ropas; y 2) por la acumulación de materiales como quebracho, leña, etc, provenientes de esas zonas.

¿Cómo es la vinchuca?

La vinchuca es un insecto esencialmente hematófogo, es decir, se alimenta de sangre humana y de otros animales de sangre caliente. Presenta diferentes formas de acuerdo a la etapa de crecimiento en que se encuentra, que van de los 2 milímetros hasta los 2 centímetros en el estado adulto. Es de color pardo, con un reborde de bandas transversales que se alternan en colores pardos y claros. La cabeza es de forma afinada con dos ligeras protuberancias que son los ojos; tiene seis patas y un par de antenas. Su cuerpo es chato pero, cuando se alimenta, su abdomen se hincha hasta cuatro veces su volumen.

El chagas, una enfermedad mundial

El escenario global no es menor. Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 6 y 7 millones de personas en el mundo viven con tripanosomiasis americana, también conocida como enfermedad de Chagas, mientras que aproximadamente 75 millones están en riesgo de infección, en su mayoría en América Latina.

Cada año se detectan unos 30.000 nuevos casos y se estima que más de 12.000 personas mueren a causa de complicaciones vinculadas a la enfermedad. En cuanto a la transmisión congénita, alrededor de 9.000 recién nacidos resultan infectados anualmente en la región, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

En este contexto, Argentina representa uno de los países con mayor carga de la enfermedad en el continente. La OPS calcula que cerca de siete millones de personas en el país están expuestas al riesgo de contagio, y que alrededor de 1,6 millones ya se encuentran infectadas. Además, se estima que unos 1.300 bebés nacen cada año con la enfermedad en el país, lo que reafirma su persistencia como problema de salud pública y la necesidad de mejorar el diagnóstico temprano y el acceso al tratamiento.

Además de los esfuerzos nacionales, el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que se celebra cada 14 de abril, busca aumentar la concientización sobre la importancia de la detección temprana, el tratamiento adecuado y la prevención. La OMS y la OPS, en colaboración con diversas organizaciones, hacen hincapié en la necesidad de integrar el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad en los sistemas de salud pública, especialmente en las comunidades más vulnerables. A pesar de la disponibilidad de medicamentos eficaces, como el benznidazol y el nifurtimox, el acceso a los mismos sigue siendo limitado, especialmente en áreas rurales y de difícil acceso.