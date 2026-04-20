SMN: rige un alerta amarillo por tormentas para el norte

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Los departamentos afectados son San José de Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.