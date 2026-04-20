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SMN: rige un alerta amarillo por tormentas para el norte

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

20 de abril 2026 · 10:15hs
El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo
El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Los departamentos afectados son San José de Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.

Se alerta sobre la eventual ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarillo por tormentas.

Entre Ríos está otra vez bajo un alerta amarilla por tormentas

Para este sábado pronostica neblinas matinales, cielo algo nublado durante toda la jornada y temperaturas promedio de entre 17 grados de mínima y 26 grados de máxima y vientos del sector norte.

SMN: siguen la humedad y la inestabilidad

Alerta SMN

Recomendaciones

  • Evitar salir
  • No sacar la basura
  • Limpiar desagües y sumideros.
  • alejarse de zonas inundables.
  • Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

SMN Alerta tormentas Entre Ríos
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