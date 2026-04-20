El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Los departamentos afectados son San José de Feliciano, Federación, Federal, Concordia y San Salvador.
SMN: rige un alerta amarillo por tormentas para el norte
El SMN emitió un alerta por tormentas para el norte de la provincia de Entre Ríos. Hay cinco departamentos entrerrianos bajo alerta amarillo
20 de abril 2026 · 10:15hs
Se alerta sobre la eventual ocurrencia de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
Recomendaciones
- Evitar salir
- No sacar la basura
- Limpiar desagües y sumideros.
- alejarse de zonas inundables.
- Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.