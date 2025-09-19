Uno Entre Rios | Ovación | Copa Libertadores

Polémica en la Copa Libertadores por los audios del VAR en el partido entre Flamengo y Estudiantes

Se conoció lo que hablaron los árbitros en el Maracaná, cuando expulsaron a Gonzalo Plata en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

19 de septiembre 2025 · 16:52hs
Una nueva polémica en la Copa Libertadores.

La Conmebol difundió la conversación entre los árbitros donde quedó claro que el juez principal Andrés Rojas sancionó mal la jugada que derivó en la expulsión de Gonzalo Plata para Flamengo, aunque no pudo ser corregida por tratarse de una segunda amarilla, en el triunfo ante Estudiantes por la Copa Libertadores.

El jueves en el Maracaná, Flamengo arrancó 2-0 en 10 minutos, pero Estudiantes descontó con Guido Carrillo y se mantuvo en partido, por lo que consiguió una chance de dar vuelta el resultado en La Plata.

La polémica en la Copa Libertadores

La polémica llegó al final del primer tiempo, cuando Rojas le mostró la segunda tarjeta al ecuatoriano Plata. En los audios, un árbitro de cabina preguntó: “¿Qué sacó?”. “Doble amarilla para el 50”, respondieron. “Estoy viendo al revés”, replicaron, al constatar que la falta había sido de Facundo Rodríguez contra el ecuatoriano.

El VAR señaló que no podía intervenir porque la acción no era roja directa ni penal, dado que el contacto fue afuera del área: “Juega el balón el 50. Fuera del área. No tengo cómo entrar”, se escuchó en la comunicación oficial.

Además, la revisión omitió un detalle previo: Rodríguez había tocado la pelota con la mano antes de la falta. Ese error también quedó fuera de la decisión final.

Flamengo cerró el partido con bronca, convencido de que la expulsión condicionó el desarrollo. Estudiantes, pese al inicio adverso, se fue con un 2-1 que le permite llegar con expectativas a la revancha en La Plata.

La controversia expuso otra vez las limitaciones del protocolo VAR en la Copa Libertadores, incapaz de corregir situaciones que pueden alterar el rumbo de una serie decisiva.

