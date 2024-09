Pol Fernández confirmó que se va de Boca después de diciembre

En medio de los rumores que hablan de un supuesto pre-acuerdo con Fortaleza y tras las declaraciones de Mauricio Serna que abrieron un interrogante sobre su futuro, Guillermo Pol Fernández rompió el silencio con un comunicado en sus redes sociales desmintiendo que haya firmado con otro club pero a la vez confirmando la información de que no seguirá en Boca Juniors después del 31 de diciembre, fecha en la que finaliza su vínculo.

Pese a las reiteradas ofertas del Consejo de Fútbol y la insistencia de Juan Román Riquelme para que continúe en el club más allá de 2024, el volante de 32 años dejó en claro que es una decisión tomada desde mayo, cuando según indicó "le informé al Consejo de Fútbol que no iba a renovar mi contrato".

"Esta decisión la volví a comunicar en agosto y también informé que posiblemente mi destino sería fuera del país, puntualmente Brasil. Cuando decida dónde, el club será notificado", agregó Pol, en un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Instagram con el objetivo de aclarar su situación "en virtud de varias versiones que están circulando en los medios acerca de mi futuro".

En este último mercado de pases, el surgido en las inferiores del Xeneize fue sondeado por otro club del país vecino como lo es el San Pablo dirigido por Luis Zubeldía. Si bien parecía estar cerca del equipo paulista, hoy todo parece indicar que finalmente su próxima camiseta en 2025 sería la de Fortaleza, comandado por Juan Pablo Vojvoda, aunque por el momento no hay nada sellado según explicó el propio jugador.

El comunicado completo de Pol Fernández sobre su situación con Boca

"En virtud de varias versiones que están circulando en los medios acerca de mi futuro, y en pos de dejar en claro cualquier situación, quiero manifestar que mi compromiso con Boca sigue intacto hasta el 31/12 que es cuando finaliza mi contrato.

También debo aclarar que en mayo le informé al Consejo de Fútbol que había decidido no renovar mi contrato, a pesar de los ofrecimientos del club, ratificándoles mi total compromiso con el equipo hasta fin de temporada y brindándoles el tiempo necesario para que puedan trabajar en el armado del plantel de 2025. Esta decisión la volví a comunicar en agosto y también informé que posiblemente mi destino sería fuera del país, puntualmente Brasil. Cuando decida dónde, el club será notificado.

Con esto quiero dejar en claro que siempre fui transparente con las personas y el club que depositó su confianza en mí, pero también para reforzar que siempre me maneje de frente y sin intermediarios en mis comunicaciones, evitando generar dudas con respecto a mi renovación.

Boca es mi casa y siempre lo será, por eso no quiero dejar lugar a malas interpretaciones que puedan afectar la relación que tengo con todos los que conforman este prestigioso club".

Qué había dicho el Consejo de Boca sobre el futuro de Pol Fernández

En la antesala del duelo de los octavos de final de la Copa Argentina entre Boca y Talleres, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Serna, integrante del Consejo de Fútbol, desconoció ese supuesto preacuerdo que hoy el propio Fernández desmintió."No sabemos nada", lanzó en una entrevista exclusiva con TyC Sports.

"Con Pol tenemos las cosas demasiado claras. Lo fuimos a buscar dos veces. Es muy importante para nosotros y muy profesional. Hace poco me hicieron una entrevista y me decían que estaba a punto de cerrar con San Pablo. Y ahora sale lo de Fortaleza. Nosotros le hicimos un ofrecimiento y dijo que lo iba a pensar. Si es así, no tenemos conocimiento. Habría que consultarle al futbolista", confesó Chicho, ganador de la Copa Intercontinental 2000 frente a Real Madrid.

"Tenemos en la mesa lo que hablamos con Pol. Él quería hablar con su familia y tomar la decisión. Si habla con otro club, no lo sabemos nosotros. Son las reglas del juego. No nos pasa solo a nosotros. Mbappé se acaba de ir libre. ¿Qué podemos esperar?", agregó el dirigente.