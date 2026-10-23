Platense lo dio vuelta sobre la hora y le ganó a Gimnasia de Mendoza

Platense le ganó por 2-1 al Lobo mendocino. Agustín Modica convirtió para el local y Juan Gauto y Bruno Sepúlveda fueron los autores de los goles de la visita.

Platense le ganó por 2-1 a Gimnasia (M) sobre la hora y volvió a la victoria después de dos meses exactos. Con goles de Juan Gauto, para el empate, y Bruno Sepúlveda, el tanto agónico de la tarde, el conjunto de Vicente López se llevó los tres puntos. Agustín Modica, el goleador del torneo, había abierto el marcador.