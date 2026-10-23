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Platense lo dio vuelta sobre la hora y le ganó a Gimnasia de Mendoza

Platense le ganó por 2-1 al Lobo mendocino. Agustín Modica convirtió para el local y Juan Gauto y Bruno Sepúlveda fueron los autores de los goles de la visita.

23 de octubre 2026 · 20:42hs
Platense ganó en Mendoza.

Platense ganó en Mendoza.

Platense le ganó por 2-1 a Gimnasia (M) sobre la hora y volvió a la victoria después de dos meses exactos. Con goles de Juan Gauto, para el empate, y Bruno Sepúlveda, el tanto agónico de la tarde, el conjunto de Vicente López se llevó los tres puntos. Agustín Modica, el goleador del torneo, había abierto el marcador.

Platense Gimnasia de Mendoza Torneo Clausura
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