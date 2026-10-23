Magdalena Garro brilló en el Mundial de Canotaje: tres medallas para la entrerriana

La palista de Concepción del Uruguay, Magdalena Garro, ganó el bronce en K1 Senior y sumó dos oros en Máster. Gualeguaychú vive una histórica cita.

La palista entrerriana Magdalena Garro volvió a dejar su huella en una competencia internacional al conquistar la medalla de bronce en la categoría K1 Senior del Mundial de Canotaje Maratón Gualeguaychú 2026. En una jornada cargada de emociones, la representante de Concepción del Uruguay se subió al podio este viernes y coronó una actuación sobresaliente ante el público que acompañó las pruebas sobre el río Gualeguaychú.

A sus 38 años, Garro ratificó su vigencia deportiva en una de las categorías más exigentes del certamen. Con una regata de gran nivel, consiguió mantenerse entre las principales protagonistas de la prueba y aseguró el tercer lugar después de defender su posición en los metros decisivos de la competencia.

El resultado tuvo un significado especial para la deportista entrerriana, que pudo celebrar la medalla junto a su familia y a las personas que estuvieron presentes para acompañarla durante el campeonato. Más allá de subir al podio, la palista destacó que una de sus mayores satisfacciones fue volver a sentirse cómoda sobre el kayak y recuperar buenas sensaciones durante la competencia.

Una definición ajustada para quedarse con el bronce

La prueba de K1 Senior femenina tuvo un desenlace de alto nivel, con representantes de distintas potencias del canotaje internacional. La sueca Melina Andersson, quien partía como favorita, cumplió con los pronósticos y se consagró campeona mundial tras completar el recorrido en 12 minutos, 38 segundos y 45 centésimas.

El segundo puesto quedó en manos de la española Miriam Vega, que registró un tiempo de 12:49.35, mientras que Magdalena Garro completó el podio con una marca de 12:51.01.

La entrerriana debió sostener su posición en un tramo final exigente. Después del último retome de la vuelta, la australiana Rebecca Mann intentó avanzar y disputarle el lugar entre las medallistas. Sin embargo, Garro consiguió mantener la ventaja necesaria y cruzó la meta en el tercer puesto, asegurando una nueva medalla para el deporte argentino.

La diferencia entre la española y la representante entrerriana fue estrecha, lo que reflejó la intensidad de una competencia en la que cada segundo resultó determinante. En ese contexto, la palista de Concepción del Uruguay mostró capacidad para administrar el esfuerzo y responder ante la presión de sus rivales en el cierre.

El bronce representó la recompensa a un proceso de preparación y esfuerzo sostenido, además del respaldo de su entorno, que acompañó a la deportista durante su participación en el certamen internacional.

La emoción de recuperar las buenas sensaciones para Magdalena Garro

Después de la regata, Garro compartió sus sensaciones con la prensa local y dialogó con periodistas de su ciudad a través de Radio Nacional. En sus declaraciones, la deportista puso el foco no solamente en el resultado obtenido, sino también en las sensaciones que experimentó durante la prueba.

Para la palista, volver a sentirse bien sobre el kayak fue uno de los aspectos más importantes de la jornada. Esa recuperación de confianza y comodidad sobre el bote le permitió afrontar la competencia con buenas respuestas y terminar entre las tres mejores de la categoría.

La medalla de bronce en K1 Senior adquiere un valor especial por tratarse de una prueba de alto nivel competitivo, en la que Garro tuvo que medirse con deportistas de trayectoria internacional. Además, conseguirlo en Gualeguaychú, dentro de una cita mundialista desarrollada en territorio entrerriano, le otorgó un marco particular a la celebración.

El acompañamiento familiar y el aliento de quienes siguieron de cerca su participación también formaron parte de una jornada que quedará entre los momentos destacados de su trayectoria.

Tres medallas en el Mundial

El bronce en K1 Senior no fue la única alegría para Magdalena Garro durante el Mundial de Canotaje Maratón. La representante de Concepción del Uruguay ya había conseguido dos medallas doradas en las competencias correspondientes a la categoría Máster, disputadas entre el lunes y el martes.

La primera llegó en K1 Mujeres de 35 a 39 años, una prueba en la que la entrerriana consiguió quedarse con el primer puesto. Posteriormente, volvió a subir a lo más alto del podio en K2 Mixto de 35 a 44 años, modalidad en la que compitió junto a su coterráneo Rodrigo Caffa.

De esta manera, Garro acumuló tres preseas en el certamen internacional: dos de oro en las pruebas Máster y una de bronce en K1 Senior. Una cosecha que refleja su capacidad para competir en diferentes modalidades y sostener un rendimiento destacado a lo largo de varias jornadas.

En las pruebas Máster también participó la paranaense Micaela Maslein, otra representante entrerriana que formó parte de la competencia mundialista.

La actuación de Garro se suma a los resultados de los deportistas de la provincia que encontraron en Gualeguaychú un escenario de relevancia internacional para demostrar su nivel y representar al canotaje argentino.

Gualeguaychú, escenario de un Mundial histórico

Mientras los deportistas protagonizaban las pruebas en el agua, la ciudad de Gualeguaychú vivió otra jornada de intensa actividad alrededor del campeonato. El Mundial de Canotaje Maratón 2026, el primero de su historia en Sudamérica, reunió a representantes de más de 40 países y convirtió al río Gualeguaychú y a la Costanera en el centro de la escena deportiva internacional.

Durante la mañana de este viernes, el intendente Mauricio Davico y el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, recorrieron el circuito deportivo y presenciaron distintas instancias de la quinta fecha del campeonato. Además, observaron el desempeño de los atletas y participaron de una de las ceremonias de premiación.

La visita de las autoridades permitió poner en relieve tanto el desarrollo deportivo como la organización y el impacto que un acontecimiento de estas características puede generar en la ciudad y en la provincia.

Davico destacó el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para concretar el evento y sostuvo que la organización permitió demostrar que Gualeguaychú cuenta con condiciones para albergar una competencia de nivel internacional.

“Hemos demostrado que, en trabajo conjunto con el Gobierno nacional, el provincial y el de Gualeguaychú, podemos organizar un Mundial de Canotaje con una infraestructura de nivel internacional”, afirmó el presidente municipal.

El intendente también resaltó la presencia de delegaciones de diferentes partes del mundo y el acompañamiento que recibieron los deportistas durante su estadía. En ese sentido, consideró que la ciudad estuvo a la altura de las exigencias de los organizadores y de las necesidades de los atletas.

“Es increíble ver a representantes de más de 40 países disfrutando de la ciudad, que estuvo a la altura de las exigencias de los organizadores del torneo y del bienestar de los atletas”, expresó Davico.

Asimismo, valoró la hospitalidad de los vecinos y el recibimiento brindado a las delegaciones. Según manifestó, las opiniones de los participantes reflejaron una experiencia positiva durante su paso por Gualeguaychú.

“Le pueden preguntar al azar a cualquier atleta o a cualquier delegación cómo se han sentido y todos resaltan la hospitalidad de nuestra gente”, señaló. Y agregó: “Los argentinos somos hospitalarios y ni que hablar acá en Gualeguaychú”.

El jefe comunal definió el desarrollo del campeonato como un éxito hasta el momento y expresó su deseo de que las jornadas restantes mantuvieran el mismo nivel de organización y participación.

El impacto turístico y económico del campeonato

Por su parte, Daniel Scioli destacó la importancia del Mundial como una oportunidad para promocionar Gualeguaychú y potenciar el movimiento económico asociado a la llegada de deportistas, equipos técnicos, dirigentes y visitantes.

“Es un acontecimiento importantísimo, porque va a impactar en la economía local y en la promoción de Gualeguaychú”, afirmó el funcionario nacional.

Scioli elogió los atractivos de la ciudad y resaltó la combinación de naturaleza, playas, termas y hospitalidad como elementos que contribuyen a consolidar su perfil turístico.

“Gualeguaychú es maravillosa, con un encanto muy especial y con muchísimas virtudes, como su gente, su hospitalidad y la combinación de playas, termas y naturaleza”, manifestó.

El secretario nacional también hizo hincapié en el efecto multiplicador que puede generar un evento internacional sobre diferentes actividades comerciales y de servicios. La llegada de delegaciones y visitantes representa una oportunidad para la hotelería, la gastronomía, el comercio y los emprendimientos locales.

“Cuando se mueve el turismo, se mueve la gastronomía, la hotelería, las artesanías, se mueve la Argentina”, expresó Scioli, al referirse a la relación entre el turismo y el desarrollo económico.

En esa línea, remarcó que la realización de un campeonato de semejante magnitud es el resultado de una planificación y de un trabajo sostenido. “Las cosas no se logran por milagro ni de casualidad”, sostuvo, al reconocer la tarea desarrollada por el Gobierno de Gualeguaychú para recibir a los participantes.

El funcionario se mostró convencido de que el Mundial tendrá un impacto positivo para la ciudad, tanto por el movimiento generado durante las jornadas de competencia como por la exposición internacional que representa.

Una comitiva institucional acompañó la jornada

La recorrida por las instalaciones del Mundial contó con la participación de distintas autoridades vinculadas al deporte, el turismo y la gestión municipal y provincial.

Junto a Davico y Scioli estuvieron la viceintendenta Julieta Carrazza; Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino; Jorge Satto, presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER); el secretario de Gobierno y Modernización, Manuel Olalde; el director de Turismo, Adrián Romero; y los concejales Raymundo Legaria, María José Carro y Juan Pablo Castillo.

La presencia de los representantes institucionales acompañó el desarrollo de una competencia que puso a Gualeguaychú en el calendario internacional del canotaje y que también permitió mostrar la capacidad organizativa de Entre Ríos para recibir eventos deportivos de gran convocatoria.

En el agua, las regatas continuaron ofreciendo un espectáculo de exigencia física, estrategia y resistencia. Fuera del circuito, el movimiento de las delegaciones y el acompañamiento del público completaron el marco de una cita que combina deporte, turismo y promoción de la región.