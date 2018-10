Patronato y una sana costumbre de ganarle al Canalla de local

Patronato se midió de local ante Central por la 10ª fecha de la Superliga. Fue victoria 2 a 1 ante el Canalla con los dos tantos marcados por Facundo Berceló y de esta manera el triunfo le da aire pensando en el descenso. El Santo nunca perdió en casa ante el Canalla las veces que se han enfrentado. La domingo no fue la exepción

El partido arrancó con todo para Patrón. Porque ya a los 55 segundos Ortiz manoteó a Barceló en el área, el delantero cayó pero Lamolina -fiel al estilo que impuso su padre- dejó seguir ante la fuerte reacción de la tribuna y el banco de Patronato.

A los 4' Geminiani se ganó la amarilla por un claro codazo a Carrizo que debió haber sido roja pero que el árbitro no lo consideró de la misma manera.

Central no encontraba la pelota. Patronato le metía una presión ata haciendo un gran esfuerzo físico y al canalla se le hacía complicado encontrar juego.

Recién pasados los 10' los de Bauza lograron pararse mejor en el medio, tener algo más la pelota para intentar crear juego. Pero sin embargo, fue el chileno Parot el que, tras una mandada por el carril izquierdo,acomodó el cuerpo a los 15' y su remate pegó primero en el palo izquierdo de Bértoli y luego volvió y pegó en el derecho. Fue la única y más clara llegada canalla.

Patronato seguía siendo más peligroso porque Carabajal movía los hilos junto a Comas y buscaban a Sperduti y a Barceló, mientras la defensa canalla sacaba todo lo que llegaba como podía.

Pero a los 22, luego de una jugada que de derecha a izquierda, Caruzzo intentó rechazar, la pelota rebotó en Sandoná y llegó a los pies de Barceló quien, habilitado, fusiló a Ledesma para el 1 a 0.





Gol de Patron.





Repasamos las jugadas más interesantes de este primer tiempo en el que Patronato supera por 1-0 a Rosario Central en Paraná.

#Patronato #RosarioCentral









A los 34' fue Carbajal quien habilitó a Sperduti quien no pudo definir un segundo antes y le permitió a Ortiz despejar con lo justo al córner.

El Canalla se mostró lejos del rendimiento que mostró ante Boca. Sin convicción, sin volumen de juego, sin conducción, fue dejando correr los minutos. El equipo local hizo pesar su condición y se fue al descanso 1 a 0 arriba

En el complemento, apareció el tanto rápidamente la respuesta del visitante. Con el tanto de Herrera. Para igualar.





El partido no cambió demasiado hasta el final. Central tuvo más la pelota y Patronato resistió Pero a los 93', cuando faltaban segundos para el final, Barceló aprovechó un tiro libre de Carabajal, metió la cabeza y se metió los tres puntos en el bolsillo. Locura desatada ante el poco público presente en el estadio Grella.

Central mostró una pálida imagen en la primera parte. Se recuperó en el complemento y tuvo posibilidades como para ganarlo. Pero no supo cómo hacerlo y Patronato le robó lo poco que se llevaba. El Canalla no gana y no consigue equilibrio. El jueves juega con Newell's el clásico pero por la Copa Argentina.





Gol en el final





Reviví lo mejor del agónico triunfo de Patronato sobre Central en el último minuto con gol de Barceló. Fue 2-1 para el equipo de Paraná.

#Patronato #RosarioCentral







Polémica

















Formaciones

Patronato: Sebastián Bértoli; Lautaro Geminiani, Agustín Sandona, Renzo Vera y Nicolás Pantaleone; Mauricio Sperduti, Santiago Briñone, Federico Bravo, Gabriel Carabajal y Lautaro Comas; Facundo Barcelo. DT: Mario Sciacqua.

Central: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Marcelo Ortiz y Alfonso Parot; Washington Camacho, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza y Federico Carrizo; Germán Herrera y Zampedri. DT: Edgardo Bauza.

Árbitro: Nicolás Lamolina.



Estadio: Patronato (Paraná).