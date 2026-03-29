Patronato y Colón no se sacan ventajas en un primer tiempo chato y bajo un calor agobiante

Patronato juega con el Sabalero en su estadio ante un buen marco de público. Empatan 0 a 0 tras los primeros 45 minutos.

En una tarde sofocante en Paraná, Patronato y Colón igualan 0 a 0 al término del primer tiempo en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, en el marco de la séptima fecha de la Primera Nacional.

El encuentro comenzó con un desarrollo tibio, donde el local intentó asumir el protagonismo desde el arranque, aunque sin profundidad ni claridad en los últimos metros. Colón, por su parte, se mostró expectante en los primeros minutos, analizando el planteo rival y sin pisar con peligro el área.

Amplio operativo de seguridad para Patronato-Colón con público neutral en Paraná

Con el correr del reloj, el conjunto santafesino empezó a animarse un poco más. A los 15 minutos tuvo la situación más clara del partido en los pies de Marcioni, pero el arquero de Patronato respondió con una intervención clave para mantener el cero.

El trámite se volvió rápidamente deslucido. A los 22 minutos, el juego ya mostraba señales de paridad absoluta, con mucha fricción en la mitad de la cancha y escasas llegadas. Federico Lértora se posicionó cerca de los centrales para darle equilibrio a Colón, mientras que Antonio intentó desde media distancia sin éxito.

El intenso calor también jugó su partido. A los 28 minutos, el árbitro dispuso una pausa para la hidratación, en medio de una jornada exigente desde lo climático, que sin dudas influyó en el ritmo bajo del encuentro.

En el tramo final de la primera etapa, el desarrollo no cambió. Colón no logró encontrar los caminos para inquietar, mientras que Patronato, pese a insinuar algo más, tampoco pudo romper la estructura defensiva rival.

Así, sin emociones y con muy poco juego asociado, el primer tiempo se fue con un pobre 0 a 0, reflejo fiel de lo que entregaron ambos equipos en el Grella, ante un buen marco de público que acompañó pese a las altas temperaturas.

Minito a Minuto

Comenzó el partido: Patronato se mide con Colón

Se puso en marcha en el Presbítero Bartolomé Grella el cotejo de la fecha 7 de la Primera Nacional entre Patronato y Colón

8 minutos: con un inicio tibio

En el arranque, Patronato parecía estar más enfocado en ser protagonista ante un Colón que estudiaba el panorama sin llegar al arco rival.

15 minutos: Colón llevó peligro con Marcioni

Colón comenzaba a salir de su pasividad y le llegó con claridad a Patronato, con una tapada clave de su arquero.

22 minutos: un partido chato

Si bien no hay un dominador, Colón no quiere meterse atrás y propone lucha en el medio, con Lértora cerca de los centrales. Probó desde lejos Antonio sin suerte. Están 0-0.

28 minutos: Patronato y Colón, a hidratarse

El árbitro paró el juego para que Patronato y Colón tomen agua ante el sofocante calor. Pobre empate por ahora 0-0.

37 minutos: Colón no logra inquietar a Patronato

El partido es malo desde todo punto y Colón no logra encontrar los caminos para quebrar a Patronato.

Final del primer tiempo: Patronato y Colón están 0-0

Concluyó el acto inicial en Paraná, con el pobre 0-0 que animan Patronato y Colón por la fecha 7.

Así forma Patronato

Embed #JuegaPatrón | Así vamos esta tarde en el Grella



Formación confirmada para enfrentar a Colón desde las 16 horas#VamosPatrón pic.twitter.com/2ctVDExAsz — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) March 29, 2026

Así forma Colón

Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Allende; Muñoz; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Estadio: Presbítero Bartolomé Grella.

Árbitro: Daniel Zamora.