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Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó sobre los permisos en el marco de la alta demanda de consultas por Semana Santa.

29 de marzo 2026 · 17:06hs
Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Foto: Archivo/UNO

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, comunica a la población detalles sobre el trámite de permisos de caza y pesca, ante el incremento de consultas por la cercanía de Semana Santa.

Licencias para pescar

En este sentido, se recuerda que las licencias anuales 2025 fueron prorrogadas según Resolución 0083/26 DRNF hasta el 30 de abril inclusive. Por lo tanto, quienes ya cuenten con su permiso vigente podrán continuar utilizándolo hasta esa fecha sin necesidad de realizar un nuevo trámite.

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Asimismo, se informa que, en caso de requerir la gestión de un permiso nuevo actualmente se otorga una certificación provisoria válida para su presentación ante controles.

Por otra parte, debido a la reciente reubicación física de las oficinas del área, las habilitaciones de los servicios de telecomunicaciones se encuentran en proceso, lo que puede ocasionar demoras en la atención. En este marco, se solicita a los interesados paciencia y se recomienda dejar un correo electrónico o número de contacto para ser atendidos a la brevedad.

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización atiende en la ciudad de Paraná, en Alameda de la Federación 354, primer piso. Además, los permisos pueden gestionarse en distintos puestos de control habilitados en Paraná, Diamante, La Paz, Concordia, Brazo Largo y en la Casa de Entre Ríos.

Para consultas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos (0343) 4227398 / 4208897, de lunes a viernes de 7:30 a 13. Asimismo, se recuerda la importancia de realizar las actividades de caza y pesca respetando la normativa vigente y promoviendo el cuidado de los recursos naturales.

Pesca Semana Santa pescar
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