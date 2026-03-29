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Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Entre los principales temas están la ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias, prevención del suicidio y los primeros auxilios en salud mental.

29 de marzo 2026 · 16:17hs
Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

A partir de un diagnóstico realizado en los centros de atención primaria, el Municipio de Concepción del Uruguay lanza el curso “Primer nivel de atención en salud mental”, orientado a brindar herramientas concretas al personal sanitario frente a problemáticas cada vez más frecuentes en la comunidad.

La Dirección de Salud Mental y el Departamento de Atención Primaria de la Salud (APS), dependientes de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, junto con el acompañamiento de la concejal Paola Jacquement, presidenta de la Comisión de Salud del Honorable Concejo Deliberante, ponen en marcha una capacitación en salud mental destinada al personal de los Centros de Salud municipales.

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La propuesta consiste en el curso “Primer nivel de atención en salud mental”, que será dictado por el psicólogo Matías Coronel y que se desarrollará en tres encuentros durante el mes de abril. Concretamente se desarrollarán 10, 17 y 24 de abril, de 8 a 9.30 en el SUM del Hogar “Nuestra Señora del Huerto”.

Esta iniciativa surge a partir de un relevamiento realizado en los seis Centros de Salud dependientes de la Municipalidad, donde casi la totalidad (96% ) del personal manifestó interés en capacitarse en salud mental. Todo el personal encuestado percibió un aumento en la demanda de atención vinculada a esta problemática, y el 88% indicó que atiende con frecuencia o muy frecuentemente a personas con padecimientos mentales. En este contexto, el 72% expresó que sus capacidades para atender usuarios con estas características podrían ser mejoradas.

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Entre los principales temas de interés identificados por el propio equipo de salud se destacan el manejo de la ansiedad, depresión, consumo problemático de sustancias la prevención del suicidio y los primeros auxilios en salud mental.

Efectores de salud

Los seis Centros de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad uruguayense cuentan con abordajes de Salud Mental: los CAPS Villa Las Lomas, La Concepción, Bajada Grande, CIC y el centro de Salud “Dr. José Minatta” de 150 Viviendas; a los que se le sumó el CAPS “Amanda Ledesma” de barrio Sarmiento, en el mes de noviembre pasado, de manera que el 100% de los efectores de atención primaria del municipio brindan ahora tratamientos de salud mental.

Salud mental Concepción del Uruguay Salud
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