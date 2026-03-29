Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

El arquero de 22 años, quien había llegado a River en 2017, fue anunciado como refuerzo de Atlético María Grande, equipo de su ciudad.

El recorrido de los futbolistas formados en las divisiones inferiores de River Plate suele estar cargado de sueños, exigencias y, muchas veces, de caminos alternativos. La cantera del Millonario es reconocida a nivel mundial por la calidad de jugadores que produce, pero también por la dificultad que implica dar el salto definitivo a la Primera División. En ese contexto, muchos jóvenes talentos deben reinventarse lejos de Núñez para seguir construyendo su carrera profesional.

Ese es el caso de Gabriel Degenhardt, arquero entrerriano de 22 años que, tras transitar varios años en las formativas riverplatenses, inicia una nueva etapa en su carrera futbolística. En las últimas horas, fue confirmado como refuerzo de Atlético María Grande, institución de su ciudad natal donde dará sus primeros pasos en el fútbol de la Liga de Paraná Campaña, en una historia que combina regreso a los orígenes y búsqueda de continuidad.

Degenhardt había llegado a River en 2017, luego de destacarse en un torneo provincial disputado en Nogoyá. Su rendimiento no pasó desapercibido y rápidamente fue captado por el club de Núñez. “Me vieron en el torneo que organizó Patronato, donde salimos campeones, y al poco tiempo me dijeron que había quedado”, recordó en una entrevista brindada tiempo atrás al sitio oficial del club. Ese momento marcó el inicio de una etapa clave en su formación, rodeado de un entorno de máxima competencia.

Durante su estadía en River, el arquero logró integrarse a la Reserva, donde llegó a disputar dos encuentros oficiales. Además, tuvo la posibilidad de entrenarse junto al plantel profesional, compartiendo prácticas con referentes del puesto como Franco Armani, a quien supo destacar como uno de sus grandes modelos a seguir. “Es un arquero completo, transmite mucha seguridad y tranquilidad”, expresó sobre el experimentado guardameta campeón del mundo.

Uno de los momentos más recordados por el entrerriano dentro de su etapa en River tuvo como protagonista a una leyenda del club: Ubaldo Matildo Fillol. El histórico arquero, campeón del mundo en 1978, fue clave en su llegada. Según relató Degenhardt, Fillol intervino en una de sus primeras prácticas y pidió que permaneciera cerca suyo. “Mi papá estaba muy emocionado por poder compartir ese momento con él. Para mí, verlo en persona después de haberlo visto en videos fue algo increíble”, contó.

La confirmación

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Sin embargo, como ocurre con muchos futbolistas en las divisiones formativas de clubes grandes, el salto a Primera no se concretó. En octubre de 2024, Degenhardt decidió rescindir su contrato con River en busca de nuevos horizontes que le permitieran sumar minutos y experiencia.

Su primera escala fuera del país fue en Deportes Temuco, institución del ascenso chileno presidida por Marcelo Salas. Allí disputó tres encuentros oficiales: dos por la segunda división y uno por la Copa Chile. Si bien su paso fue breve, le permitió tener roce competitivo y adaptarse a un nuevo contexto futbolístico.

Ahora, el arquero vuelve a sus raíces para comenzar una nueva etapa con Atlético María Grande. El regreso a su ciudad natal no solo representa una oportunidad deportiva, sino también un reencuentro con el lugar donde todo comenzó. En un fútbol cada vez más competitivo, donde las oportunidades no siempre llegan en los tiempos esperados, Degenhardt apuesta por reconstruir su camino desde el interior, con el objetivo de seguir creciendo y mantenerse vigente.

Historias como la suya reflejan una realidad frecuente en el fútbol argentino: la enorme cantidad de talentos que se forman en clubes de élite y que luego deben salir a buscar su lugar en otras ligas, categorías o países. Lejos de ser un retroceso, muchas veces estos recorridos se transforman en etapas fundamentales para madurar, ganar experiencia y, por qué no, volver a proyectarse hacia escenarios mayores.

Para Gabriel Degenhardt, el desafío está en marcha. Con la experiencia de haber pasado por uno de los clubes más grandes del continente y el deseo intacto de seguir compitiendo, el arquero entrerriano escribe un nuevo capítulo en su carrera, esta vez, en casa.