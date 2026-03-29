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SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Pasadas las 16 de este domingo, tres ciudades entrerrianas alcanzaron los 40° de sensación térmica informó el SMN: Gualeguaychú, Concordia y Paraná.

29 de marzo 2026 · 18:24hs
El SMN informó que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica este domingo a la siesta. 

El SMN informó que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica este domingo a la siesta. 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica, en lo que fue un domingo sofocante en todo el territorio entrerriano.

LEER MÁS: SMN emitió alerta amarillo por tormentas para el sábado

Los datos del SMN

De las ciudades entrerrianas que marcaron esa sensación térmica aparecen Gualeguaychú, cuya sensación térmica alcanzó los 40.5º pasadas las 16. En tanto que Concordia alcanzó a los 40.3º.

El área será afectada por lluvias y tormentas con abundante caída de agua, vientos de 80 km/h, actividad eléctrica y posibilidad de granizo, segun SMN.

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Se esperan fuertes tormentas en todo el territorio de Entre Ríos.

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Por último, la capital entrerriana registró 40º de sensación térmica y completó el podio de temperaturas más altas en el territorio de Entre Ríos.

Por otra parte, desde el organismo nacional se informó que sigue vigente la alerta por calor extremo en siete departamentos: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Victoria y Gualeguay son los alcanzados por la alerta emitida desde el SMN para este domingo.

SMN ciudades Entrerrianas sensación térmica
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