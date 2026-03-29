SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Pasadas las 16 de este domingo, tres ciudades entrerrianas alcanzaron los 40° de sensación térmica informó el SMN: Gualeguaychú, Concordia y Paraná.

El SMN informó que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica este domingo a la siesta.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) registró que tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica, en lo que fue un domingo sofocante en todo el territorio entrerriano.

De las ciudades entrerrianas que marcaron esa sensación térmica aparecen Gualeguaychú, cuya sensación térmica alcanzó los 40.5º pasadas las 16. En tanto que Concordia alcanzó a los 40.3º.

Entre Ríos: el SMN emitió una alerta naranja y amarilla para este lunes

Por último, la capital entrerriana registró 40º de sensación térmica y completó el podio de temperaturas más altas en el territorio de Entre Ríos.

Por otra parte, desde el organismo nacional se informó que sigue vigente la alerta por calor extremo en siete departamentos: Concordia, Federal, Federación, Feliciano, San Salvador, Victoria y Gualeguay son los alcanzados por la alerta emitida desde el SMN para este domingo.