Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

A días de haber vencido a Brasil con autoridad, Francia derrotó con un equipo alternativo a Colombia por 3 a 1, en un auténtico partidazo en el que el conjunto cafetero sufrió el gran nivel desplegado por Désiré Doué y Marcus Thuram. El extremo del PSG abrió el marcador y anotó un doblete, mientras que el delantero del Inter marcó de cabeza. Kylian Mbappé ingresó a los 78'.

El conjunto de Néstor Lorenzo mejoró y mostró su mejor cara en los últimos 25 minutos, en los que lograron maquillar una actuación muy negativa en una fecha FIFA en la que cayeron en sus dos cotejos. El ingreso de Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz a los 64' fue vital, ya que entre ambos fabricaron el descuento de Colombia, convertido por el futbolista de Rosario Central.