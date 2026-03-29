Uno Entre Rios | Ovación | Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi encabezó el 1-2 de Aprilia en Austin

El italiano Marco Bezzecchi se quedó con el triunfo en el Gran Premio de Estados Unidos. Jorge Martin llegó segundo también con Aprilia.

29 de marzo 2026 · 18:09hs
El italiano fue indomable este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos.

El italiano fue indomable este domingo en el Gran Premio de los Estados Unidos.

Marco Bezzecchi lideró el 1-2 de Aprilia en el Gran Premio de Austin, Texas, tercero de la temporada en el Mundial de Moto GP 2026, en el que recuperó el primer premio de la clasificación general con su tercera victoria.

moto gp
Marco Bezzecchi celebró en Texas.

Marco Bezzecchi celebró en Texas.

El italiano logró su quinto triunfo al hilo, contando las últimas dos etapas de 2025, pero el sábado tuvo un mal desempeño en la carrera sprint, en la que abandonó tras siete vueltas, y lo pasó su compañero español Jorge Martín, que ganó la sprint y hoy llegó segundo, por lo que sumó 20 puntos.

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Al cabo de las 20 vueltas, Bezzecchi se llevó un brillante triunfo de punta a punta y Aprilia logró el doblete de la mano de Jorge Martín, que terminó a poco más de un segundo de su compañero. Pedro Acosta completó el podio con la KTM. Di Giannantonio fue la mejor Ducati en cuarto, seguido por Márquez en quinto, Bastianini en sexto, luego hasta el décimo: Álex Márquez, Fernández, Bagnaia y Luca Marini con la Honda.

La contundencia de Marco Bezzecchi

Bezzecchi, primer piloto de la era moderna capaz de ganar cinco grandes premios al hilo habiendo liderado todas las vueltas, fue superior de principio a fin y quedó primero en el Mundial con 81 puntos, cuatro más que Martín.

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El español Pedro Acosta, de Red Bull KTM Factory Racing, llegó tercero y sumó 16 unidades, por lo que llegó a 60 en la general, donde también está tercero, 10 por encima del italiano Fabio di Giannantonio.

La próxima carrera será el Gran Premio de España, en el circuito de Jerez, entre el 24 y el 26 de abril.

Marco Bezzecchi Jorge Martin Estados Unidos
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