El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

La Cámara de Casación Penal de Concordia concedió un recurso de la fiscalía y la querella que buscan que el STJ revoque el sobreseimiento del cirujano.

Tras más de una década de idas y vueltas judiciales, la causa por la muerte de la joven contadora Andrea Schlotthauer, de 28 años, sigue generando novedades en la justicia. Ahora, la Cámara de Casación Penal de Concordia concedió un recurso extraordinario presentado por la fiscalía y la querella, buscando que se revoque el fallo del juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú que había sobreseído al médico cirujano Carlos Guillermo Nemec del delito de mala praxis.

El fallo, al que accedió UNO y está fechado el 16 de marzo, fue firmado por los vocales Pablo Jorge Garrera Allende, María Clara Mondragón Pafundi y Maximiliano Otto Larocca Rees.

La causa se remonta al 2 de febrero de 2016, cuando Schlotthauer falleció tras una cirugía realizada en el Centro Médico San Lucas, en Gualeguaychú. En noviembre de ese año, Nemec fue condenado a un año de prisión condicional e inhabilitación para ejercer la medicina durante cinco años, tras ser hallado culpable de homicidio culposo por negligencia médica en la intervención quirúrgica practicada a la joven, quien ingresó por un cuadro de apendicitis y fue operada tres días después.

El fallo fue apelado en distintas instancias provinciales. En 2020 la defensa llevó el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y en marzo de 2023, el máximo tribunal nacional declaró procedente un recurso extraordinario, dejó sin efecto la condena y ordenó dictar un nuevo fallo.

Fue así que el caso volvió a Gualeguaychú. Esta vez, el 13 de agosto de 2025, el juez Tobías Podestá, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú, sobreseyó a Nemec argumentando la prescripción de la acción penal. Esta decisión fue apelada por el fiscal Lisando Beherán y la querellante Rosana Lema Olano.

Ambos objetan el cómputo de los plazos de prescripción realizado por Podestá, quien consideró que la acción había fenecido el 26 de noviembre de 2021, cinco años después de la sentencia condenatoria dictada en noviembre de 2016.

Para las partes acusadoras, este cálculo desconoce que la condena incluyó inhabilitación por 10 años, lo que prolongaría el plazo de prescripción. Además, remarcan que después de la fecha señalada por el juez intervinieron distintos tribunales, dictando resoluciones sustanciales sin advertir la supuesta prescripción.

El 20 de febrero de 2026, la Cámara de Casación Penal de Concordia había rechazado el recurso de fiscalía y querella que buscaba revertir el sobreseimiento de Nemec. Sin embargo, el 13 marzo de este año, presentaron recursos extraordinarios de impugnación ante la Sala N°1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia, los cuales fueron concedidos por el tribunal.

Argumentos

En su presentación, la fiscalía sostuvo que la sentencia de agosto del año pasado (de sobreseimiento) es arbitraria, y que "no resulta producto de una derivación razonada del derecho vigente, así como también alude que el instituto de la prescripción se encuentra ligado al principio de legalidad penal habiéndose inobservado el derecho de fondo e interpretando erróneamente normativa convencional".

En tanto, la querella cuestionó que se hubiera declarado la prescripción de la acción penal y que la sentencia dictada anula los derechos de la víctima.

Con esta decisión, la causa avanza hacia un nuevo análisis judicial del caso, que durante más de diez años ha generado expectativa y polémica en la provincia.

La resolución: