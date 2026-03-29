Agustín Canapino se llevó una electrizante carrera en Neuquén

Agustín Canapino ganó la impredecible final de la tercera fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del Axion Energy Sport se llevó el triunfo, el 22° en su historial, y cortó la mala racha de dos abandonos consecutivos. El podio lo completaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) e Ignacio Faín (Torino).

Después de dos abandonos consecutivos en El Calafate y Viedma, el campeón 2025 de la categoría volvió a lo más alto del podio, algo que no lograba desde la 15ª fecha del año pasado en La Plata, donde se convirtió en monarca por quinta vez. Su fin de semana fue de menos a más, con un trompo y despiste en los entrenamientos, el 11° lugar en clasificación a 725/1000 del poleman, el segundo lugar en su serie y la victoria tras partir del quinto puesto en la final.

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Esta es la 22ª victoria en su historial en el TC. Iguala la línea de Carlos Pairetti como el 15° máximo ganador en la historia de la especialidad. A su vez, se convirtió en el primer piloto en repetir triunfo en Neuquén, donde ya había ganado con una Chevy en 2016.

Mariano Werner largó promediando el pelotón de la final en Centenario y con un gran balance de su Mustang se las ingenió para escalar hasta el 12° lugar. De esta manera le da animo al piloto entrerriano de seguir progresando. El uruguayense Nicolás Bonelli también se mantuvo con vida en el pelotón y vio la bandera a cuadros en la 16° posición.

Matías Rossi (Toyota Camry) y Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) largaron en la primera fila y tras una dura batalla, fue el Misil quien prevaleció y lideró las primeras vueltas de carrera. Por detrás se ubicaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Marcos Landa (Chevrolet Camaro) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), completando el top5.

Rossi era el principal candidato a la victoria en Neuquén: hizo la pole position, ganó la serie más rápida y lideró 19 de las 25 vueltas, hasta que la rotura de la goma delantera derecha derivó en su abandono.

Promediando la octava vuelta, Catalán Magni anunció por radio que tenía una pinchadura en su neumático trasero izquierdo. Si bien perdió tiempo en comparación con Rossi, el Azar Motorsport decidió no entrar en boxes. Posteriormente su ingeniero, Sebastián Azar, confirmó que solo era una sensación del piloto. En el giro siguiente se neutralizó la carrera producto de algunos despistes y dio un giro de 360°.

Cumplido con el relanzamiento, Rossi se colocó primero, Catalán Magni rompió el motor, y la segunda posición quedó en una triple lucha entre los tres Chevrolet que lo perseguían. Canapino intentó sobrepasar a Landa y Ledesma, con la mala fortuna de que los tres Chivos se tocaron. Ese golpe generó un efecto dominó y varios pilotos chocaron y se despistaron, por lo que en la 12ª vuelta salió el segundo auto de seguridad.

El relanzamiento se encontró con Rossi liderando, segundo Ignacio Faín (Torino), tercero Jonatan Castellano (Dodge Challenger) y cuarto Agustín Canapino, pero esta distribución no duró mucho porque rápidamente salió un nuevo coche insignia producto de una hecatombe en el fondo del pelotón.

La carrera se relanzó en la 19ª vuelta con un golpe de escena fenomenal. Rossi, que marchaba primero, sufrió la rotura del neumático delantero derecho y abandonó la carrera. En tanto que el Titán superó a Faín y Castellano para ubicarse en la posición de privilegio, lugar que no soltó hasta la bandera a cuadros.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/actcargentina/status/2038318553384788460&partner=&hide_thread=false Tres líderes en una vuelta y @agustincanapino a la victoria #ACTC pic.twitter.com/xx4Hzblc8A — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) March 29, 2026

Solo 32 autos de los 56 participantes cruzaron la bandera a cuadros, en total fueron tres neutralizaciones y seis de las siete marcas concursantes llegaron dentro del top10.

Qué dijeron los del podio en Neuquén

“Le agradezco al equipo y a mi viejo que seguro me ayudó. Se cortó la mala racha. Pasó de todo en esta carrera”, señaló el ganador de la prueba.

“Le agradezco al equipo por el funcionamiento, pero no voy a hablar. No me gustó como se corrió”, fueron las palabras de Ledesma, quien selló su 72° podio en el TC.

“Se nos escapa la carrera por nada. Rossi hizo que se me rompa el auto después Agustín me da un pontonazo. Creo que después del abandono de Rossi la teníamos ganada. Así son las carreras”, fueron las palabras de Faín, quien sumó su 2° podio en el TC.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo de Concepción del Uruguay el 18 y 19 de abril.