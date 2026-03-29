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Franco Colapinto terminó en el puesto 16º del GP de Japón que ganó Kimi Antonelli

Franco Colapinto volvió a verse perjudicado por un Safety Car y no pudo sumar unidades en su primera carrera en Suzuka

29 de marzo 2026 · 09:28hs
Franco Colapinto terminó en el puesto 16º del GP de Japón que ganó Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli completó una brillante actuación y ganó el Gran Premio de Japón. El italiano de Mercedes se convirtió en el líder del campeonato más joven de toda la historia de la Fórmula 1 con 19 años. Oscar Piastri de McLaren y Charles Leclerc de Ferrari completaron el podio. George Russell finalizó cuarto. Franco Colapinto volvió a verse perjudicado por un Safety Car y no pudo sumar unidades en su primera carrera en Suzuka.

La carrera de Franco Colapinto se vio perjudicada -una vez más- por un Safety Car y terminó en el 16° lugar. El argentino ganó una posición en la largada y superó a Gabriel Bortoleto en el tercer giro para ubicarse 13°. Luego de pelear en pista con Liam Lawson (Racing Bulls), ingresó a boxes en la vuelta 18. Sin embargo, en la 22, Oliver Bearman de Haas protagonizó un impactante accidente al intentar superarlo y salió el auto de seguridad a la pista. El joven de 22 años quedó estancado en el 16° puesto por detrás del Williams de Carlos Sainz.

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Franco Colapinto terminó en el puesto 16º del GP de Japón que ganó Kimi Antonelli

La autocrítica de Colapinto por su actuación en el GP de Japón

"Estoy cansado de ver el Williams desde atrás. Pero la verdad que hicieron un buen trabajo porque tienen un auto que no va muy rápido y le sacaron mucho potencial este fin de semana. Hice una buena largada y después me quedé trabado atrás de (Liam) Lawson", comenzó con su análisis el pilarense, minutos más tarde de haber cerrado su participación en Japón.

El argentino no tuvo su mejor sábado dentro del tortuoso circuito de Suzuka.

Franco Colapinto: "Este no es el resultado que esperábamos"

Como ya es una costumbre el argentino va de menor a mayor en cada fin de semana.

Franco Colapinto: "ha sido un día de prácticas complicado"

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La carrera en la que se impuso Kimi Antonelli (Mercedes) se vio interrumpida después de la vuelta 22 por el accidente que protagonizó Oliver Bearman (Haas) y ese fue un factor fundamental para el argentino: "Creo que en general fue otra carrera que comprometió mucho el Safety Car. Por suerte hay un break para entender un par de cosas, mejorar en lo que pensamos que tenemos que nos falta, hay que entender por qué nos está costando".

Por último, el piloto de 22 años remarcó las diferencias que tuvo con su compañero Pierre Gasly, que terminó séptimo. "Las largadas son un poco peligrosas pero divertidas. Cuando arrancás bien, avanzás un par de puestos, pero fue una carrera dura. Estuve atrás de Lawson, cuando salió el Safety Car perdimos cinco lugares. Fue un día complicado. Es difícil seguir de cerca a los demás", cerró.

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Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, consiguió un enorme resultado al cruzar la bandera a cuadros en la séptima plaza. El corredor francés se defendió durante toda la carrera de los ataques del Red Bull de Max Verstappen.

La F1 no tendrá actividad a lo largo de todo el mes de abril por la cancelación de las carreras en Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La siguiente fecha de la Máxima será el Gran Premio de Miami, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo. “La próxima yo creo que va a ser en casa, pa. Vamos a ver, ojalá”, comentó Colapinto en referencia a la posible exhibición que realizará en Argentina.

Franco Colapinto Andrea Kimi Antonelli Japón Gran Premio McLaren George Russell Ferrari
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