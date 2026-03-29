Uno Entre Rios | El País | Santa Fe

Santa Fe: un tornado causó destrozos en el sur provincial

Un tornado afectó la localdiad de Bombal, en el sur de Santa Fe. El intendente Carlos Gabbi calificó la situación como un “escenario de devastación”.

29 de marzo 2026 · 17:34hs
Un tornado causó destrozos en el sur de la provincia de Santa Fe. 

Un tornado causó destrozos en el sur de la provincia de Santa Fe. 

Un violento tornado azotó durante la madrugada de este sábado a la localidad santafesina de Bombal, en el departamento Constitución, y dejó un escenario de graves destrozos tanto en la zona urbana como en la productiva.

El fenómeno, registrado entre las 5 y las 5.30, provocó la destrucción parcial de una planta de acopio, la voladura de techos, la caída de árboles y el colapso total del tendido eléctrico.

El Quni 6 hizo dos nuevos millonarios en el sorteo de este domingo. 

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Revancha y otro en el Siempre Sale

Javier Milei celebró el fallo por YPF con críticas a Cristina Fernández y Axel Kicillof.

Javier Milei celebró el fallo por YPF con críticas a Cristina Fernández y Axel Kicillof

LEER MÁS: Fotografiaron una "nube embudo" en Colonia Hocker

El tornado en el sur de Santa Fe

El impacto más significativo se registró en el sector agroindustrial, donde las ráfagas derribaron norias utilizadas para el movimiento de cereales y causaron daños severos en galpones y silos.

Tornado Sur de Santa Fe 2

El intendente de la localidad, Carlos Gabbi, recorrió la zona afectada y brindó un diagnóstico alarmante de la situación. “Nos encontramos con un pueblo devastado”, afirmó el mandatario, detallando que al menos cinco o seis viviendas sufrieron daños estructurales de importancia, además de afectaciones en cooperativas y en edificios históricos como el Galpón Centenario.

El temporal también impactó fuertemente en la infraestructura vial de la región. Sobre la ruta provincial 90, en el tramo entre Alcorta y Carreras, dos camiones de gran porte volcaron debido a la fuerza del viento, lo que obligó a restringir el tránsito de manera preventiva.

Mientras la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabaja junto a Bomberos y personal comunal para restablecer el servicio, se reportaron situaciones similares en localidades vecinas como Montes de Oca y Bouquet.

“La presencia de árboles y cables cortados representa un riesgo importante para la seguridad”, adv

Santa Fe tornado destrozos Provincial
Noticias relacionadas
La Federación de Psicólogas y Psicólogos de Argentina también cuestionó a ORI.

La Federación de Psicólogas y Psicólogos de Argentina también cuestionó a ORI

Javier Milei dijo una catarata de insultos para Axel Kicillof, tras el fallo de la justicia de EE.UU. por YPF. 

YPF: Javier Milei expresó una catarata de insultos para Axel Kicillof

Becas Progresar 2026: plazos de inscripción, montos y requisitos

Becas Progresar 2026: plazos de inscripción, montos y requisitos

El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca para eliminar más de 70 normas

El Gobierno envió al Congreso la Ley Hojarasca para eliminar más de 70 normas

Ver comentarios

Lo último

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Ultimo Momento
Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Alan Bonansea : Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto

Alan Bonansea : "Es importante volver a marcar, porque uno vive de esto"

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Policiales
Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

Ibicuy: un vehículo utilitario se incendió en plena Autovía 12

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

El STJ deberá definir si fue bien sobreseído por mala praxis un médico de Gualeguaychú

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Dramático incendio en pleno centro de Villaguay: evacuaciones y heridos

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Golpe al narcotráfico: dos detenidos y casi ocho kilos de droga secuestrados en Concordia

Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

Concordia: Prefectura incautó un cargamento millonario de cigarrillos

Ovación
Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Juventud Urdinarrain hizo historia y se consagró campeón de la Copa Entre Ríos

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Era una de las promesas de River, jugó en Reserva y ahora atajará en Paraná Campaña

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Paraná Campaña tuvo una fecha vibrante: clásicos, líderes firmes y triunfos que marcan tendencia

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Con dos golazos, Huracán venció a Olimpo y jugará ante Barracas

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

Francia, con suplentes, fue mejor que Colombia

La provincia
SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

SMN: tres ciudades entrerrianas llegaron a 40º de sensación térmica

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Brindan información sobre permisos de caza y pesca ante la proximidad de Semana Santa

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

Concepción del Uruguay: impulsan capacitación en salud mental para equipos de salud

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

El radicalismo entrerriano reafirmó su unidad y su rol en la gestión de gobierno

Ramón Godoy, el guardián del filo en las calles de Paraná

Ramón Godoy, el guardián del filo en las calles de Paraná

Dejanos tu comentario