Santa Fe: un tornado causó destrozos en el sur provincial

Un tornado afectó la localdiad de Bombal, en el sur de Santa Fe. El intendente Carlos Gabbi calificó la situación como un “escenario de devastación”.

Un tornado causó destrozos en el sur de la provincia de Santa Fe.

Un violento tornado azotó durante la madrugada de este sábado a la localidad santafesina de Bombal, en el departamento Constitución, y dejó un escenario de graves destrozos tanto en la zona urbana como en la productiva.

El fenómeno, registrado entre las 5 y las 5.30, provocó la destrucción parcial de una planta de acopio, la voladura de techos, la caída de árboles y el colapso total del tendido eléctrico.

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El tornado en el sur de Santa Fe

El impacto más significativo se registró en el sector agroindustrial, donde las ráfagas derribaron norias utilizadas para el movimiento de cereales y causaron daños severos en galpones y silos.

Tornado Sur de Santa Fe 2

El intendente de la localidad, Carlos Gabbi, recorrió la zona afectada y brindó un diagnóstico alarmante de la situación. “Nos encontramos con un pueblo devastado”, afirmó el mandatario, detallando que al menos cinco o seis viviendas sufrieron daños estructurales de importancia, además de afectaciones en cooperativas y en edificios históricos como el Galpón Centenario.

El temporal también impactó fuertemente en la infraestructura vial de la región. Sobre la ruta provincial 90, en el tramo entre Alcorta y Carreras, dos camiones de gran porte volcaron debido a la fuerza del viento, lo que obligó a restringir el tránsito de manera preventiva.

Mientras la Empresa Provincial de la Energía (EPE) trabaja junto a Bomberos y personal comunal para restablecer el servicio, se reportaron situaciones similares en localidades vecinas como Montes de Oca y Bouquet.

“La presencia de árboles y cables cortados representa un riesgo importante para la seguridad”, adv