Uno Entre Rios | Ovación | Copa Túnel Subfluvial

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

El Rojinegro, el Mondonguero y el Pingüi ingresaron entre los ocho mejores de la Copa Túnel Subfluvial. El martes había clasificado Atlético Paraná.

26 de marzo 2026 · 09:51hs
El Rojinegro

Prensa Belgrano

El Rojinegro, el Mondonguero y el Pingüi ingresaron entre los ocho mejores de la Copa Túnel Subfluvial. El martes había clasificado Atlético Paraná.

Se definieron las series correspondiente a los octavos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. Patronato, Atlético Neuquén y Belgrano barrieron sus series para avanzar a cuartos de final. El Rojinegro, el Pingüi y el Mondonguero se suman a Atlético Paraná, que había clasificado en la tarde del martes.

Patronato seguirá defendiendo la corona

En el estadio Grella el dueño de casa jugó bajo presión. El Santo sacó a relucir su chapa de campeón defensor de la corona al golear 3 a 0 a La Salle Jobson de Santa Fe. De esta manera cerró la llave con un marcador global 5-3. Bartolomé Velázquez, en dos ocasiones, y Juan Ignacio Giacinti fueron los artilleros del encuentro disputado en barrio Villa Sarmiento.

instituto se despidio de la copa tunel subfluvial

Instituto se despidió de la Copa Túnel Subfluvial

En la próxima instancia Atlético Paraná se enfrentará con el vencedor de Cosmos FC y Oro Verde.

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

En la siguiente instancia Patronato enfrentará a Belgrano. El Mondonguero se metió entre los ocho mejores de la competencia al igualar 2 a 2 ante Nacional de Santa Fe para imponerse 3 a 2 en el marcador global. Tobías Zorzoli convirtió los dos tantos del Albiceleste.

Por su parte, Atlético Neuquén selló su clasificación al golear 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio Luis Renaud. Los goles del Pingüino llegaron por duplicado gracias a Luciano Díaz y Esteban Rodríguez.

Sportivo Urquiza, Don Bosco y Oro Verde, eliminados

Sportivo Urquiza, Don Bosco y Oro Verde se despidieron del certamen interligas. La V Azulada dio pelea en Santa Fe al caer por 4 a 3 en definición por penales ante Colón de Santa Fe.

El Salesiano, por su parte, quedó en el camino a manos de Universidad Nacional del Litoral tras igualar 1 a 1 en el juego decisivo. Los santafesinos se impusieron 5 a 1 en el marcador global.

Nota relacionada: Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

El elenco de Ciudad Universitaria cayó 5 a 2 en su visita a Cosmos FC de Santa Fe.

Los cruces de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Belgrano - Patronato

UNL - Colón

Cosmos FC - Atlético Paraná

Atlético Neuquen - Unión

Copa Túnel Subfluvial Patronato Belgrano Sportivo Urquiza
Noticias relacionadas
Tras empatar como visitante, Atlético Paraná va por la clasificación a cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial.

Copa Túnel Subfluvial: se disputan las revanchas de los octavos de final

El doctor Eduardo Bellman y el licenciado Gabriel Salvia serán los encargados de dictar las clases en Paraná.

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

liga argentina: rocamora cerro la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

¿como le fue a patronato con daniel zamora como arbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Daniel Zamora como árbitro?

Ver comentarios

Lo último

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Ultimo Momento
Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Al menos 26 muertos tras caer un micro a un río en Bangladesh

Emilia Mernes rompió el silencio: Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta

Emilia Mernes rompió el silencio: "Es muy doloroso para mí y para toda mi familia. Por favor, basta"

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Industria: se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Policiales
Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Recuperan en zona rural un auto denunciado como retenido indebidamente

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Violento asalto en Paraná: torturaron a una mujer y le robaron 8 millones de pesos

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Liberaron el tránsito en Zárate-Brazo Largo luego del incendio de un camión

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Concordia: investigan una muerte por posible caso de sobredosis

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Nahir Galarza viajó a Gualeguaychú para ver a su abuela en estado delicado

Ovación
Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Liga Argentina: Rocamora cerró la temporada con una sonrisa

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

APB: Echagüe celebró su primera victoria en el año

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Entrenadores se jerarquizarán en Paraná

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

Sóftbol: definieron el equipo y sueñan en grande

La provincia
Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Controles ginecológicos como test de VPH y Papanicolaou (PAP) fundamentales en la prevención

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Impuesto Automotor 2026: desde ATER destacaron el beneficio del pago anual

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Discapacidad: piden informes sobre el cierre de entidades

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Estudiantes y docentes del Área Metropolitana podrán tramitar su SUBE en Mi Entre Ríos

Dejanos tu comentario