Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia

El Rojinegro, el Mondonguero y el Pingüi ingresaron entre los ocho mejores de la Copa Túnel Subfluvial. El martes había clasificado Atlético Paraná.

El Rojinegro, el Mondonguero y el Pingüi ingresaron entre los ocho mejores de la Copa Túnel Subfluvial. El martes había clasificado Atlético Paraná.

Se definieron las series correspondiente a los octavos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial . Patronato, Atlético Neuquén y Belgrano barrieron sus series para avanzar a cuartos de final. El Rojinegro, el Pingüi y el Mondonguero se suman a Atlético Paraná, que había clasificado en la tarde del martes.

En el estadio Grella el dueño de casa jugó bajo presión. El Santo sacó a relucir su chapa de campeón defensor de la corona al golear 3 a 0 a La Salle Jobson de Santa Fe. De esta manera cerró la llave con un marcador global 5-3. Bartolomé Velázquez, en dos ocasiones, y Juan Ignacio Giacinti fueron los artilleros del encuentro disputado en barrio Villa Sarmiento.

Atlético Paraná ganó y se metió en cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

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En la siguiente instancia Patronato enfrentará a Belgrano. El Mondonguero se metió entre los ocho mejores de la competencia al igualar 2 a 2 ante Nacional de Santa Fe para imponerse 3 a 2 en el marcador global. Tobías Zorzoli convirtió los dos tantos del Albiceleste.

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Por su parte, Atlético Neuquén selló su clasificación al golear 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio Luis Renaud. Los goles del Pingüino llegaron por duplicado gracias a Luciano Díaz y Esteban Rodríguez.

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Sportivo Urquiza, Don Bosco y Oro Verde, eliminados

Sportivo Urquiza, Don Bosco y Oro Verde se despidieron del certamen interligas. La V Azulada dio pelea en Santa Fe al caer por 4 a 3 en definición por penales ante Colón de Santa Fe.

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El Salesiano, por su parte, quedó en el camino a manos de Universidad Nacional del Litoral tras igualar 1 a 1 en el juego decisivo. Los santafesinos se impusieron 5 a 1 en el marcador global.

El elenco de Ciudad Universitaria cayó 5 a 2 en su visita a Cosmos FC de Santa Fe.

Los cruces de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial

Belgrano - Patronato

UNL - Colón

Cosmos FC - Atlético Paraná

Atlético Neuquen - Unión