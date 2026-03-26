Se definieron las series correspondiente a los octavos de final de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial. Patronato, Atlético Neuquén y Belgrano barrieron sus series para avanzar a cuartos de final. El Rojinegro, el Pingüi y el Mondonguero se suman a Atlético Paraná, que había clasificado en la tarde del martes.
Copa Túnel Subfluvial: Patronato, Belgrano y Atlético Neuquén avanzaron de Instancia
El Rojinegro, el Mondonguero y el Pingüi ingresaron entre los ocho mejores de la Copa Túnel Subfluvial. El martes había clasificado Atlético Paraná.
Patronato seguirá defendiendo la corona
En el estadio Grella el dueño de casa jugó bajo presión. El Santo sacó a relucir su chapa de campeón defensor de la corona al golear 3 a 0 a La Salle Jobson de Santa Fe. De esta manera cerró la llave con un marcador global 5-3. Bartolomé Velázquez, en dos ocasiones, y Juan Ignacio Giacinti fueron los artilleros del encuentro disputado en barrio Villa Sarmiento.
En la siguiente instancia Patronato enfrentará a Belgrano. El Mondonguero se metió entre los ocho mejores de la competencia al igualar 2 a 2 ante Nacional de Santa Fe para imponerse 3 a 2 en el marcador global. Tobías Zorzoli convirtió los dos tantos del Albiceleste.
Por su parte, Atlético Neuquén selló su clasificación al golear 4 a 0 a Gimnasia y Esgrima de Santa Fe en el estadio Luis Renaud. Los goles del Pingüino llegaron por duplicado gracias a Luciano Díaz y Esteban Rodríguez.
Sportivo Urquiza, Don Bosco y Oro Verde, eliminados
Sportivo Urquiza, Don Bosco y Oro Verde se despidieron del certamen interligas. La V Azulada dio pelea en Santa Fe al caer por 4 a 3 en definición por penales ante Colón de Santa Fe.
El Salesiano, por su parte, quedó en el camino a manos de Universidad Nacional del Litoral tras igualar 1 a 1 en el juego decisivo. Los santafesinos se impusieron 5 a 1 en el marcador global.
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El elenco de Ciudad Universitaria cayó 5 a 2 en su visita a Cosmos FC de Santa Fe.
Los cruces de cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial
Belgrano - Patronato
UNL - Colón
Cosmos FC - Atlético Paraná
Atlético Neuquen - Unión