La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México.

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se repavimentó un tramo de calle México, entre calles Tucumán y Córdoba.

Según se explicó desde el municipio, los trabajos se desarrollaron luego de haber efectuado tareas de reparación en la red cloacal, tras haberse detectado una obstrucción provocada por una obra en construcción privada en la zona.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó: “A partir de una obra en un edificio que generó un inconveniente serio, tuvimos que reemplazar 45 metros de cañería cloacal obstruida con hormigón. Eso implicó una intervención importante en la calzada, por lo que fue necesario recomponer tanto la red como el pavimento”.

Calle México 2

Y agregó que “la repavimentación se enmarca también en el plan de mantenimiento de la trama vial del área central, con el objetivo de dejar la calle en óptimas condiciones”.

La intervención requirió excavaciones de más de tres metros de profundidad para acceder a la cañería colectora, reemplazar el tramo afectado y restablecer todas las conexiones domiciliarias.

Finalizada esa etapa, se recompuso provisoriamente la calzada hasta completar la repavimentación definitiva este lunes.