Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México

Desde la Municipalidad de Paraná se informó que se repavimentó un tramo de calle México, entre calles Tucumán y Córdoba.

7 de octubre 2025 · 21:49hs
La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México.

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México.

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México, se trata del comprendido entre calles Tucumán y Córdoba.

LEER MÁS: Avanza la repavimentación en calle López Jordán

Datos desde la Municipalidad de Paraná

Según se explicó desde el municipio, los trabajos se desarrollaron luego de haber efectuado tareas de reparación en la red cloacal, tras haberse detectado una obstrucción provocada por una obra en construcción privada en la zona.

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales.

La Municipalidad de Paraná trabaja en la erradicación de minibasurales

Se realizará una caminata cultural desde la Casa de la Cultura hasta la Estación del Ferrocarril General Urquiza, el encuentro será este sábado, desde las 10.

La Municipalidad de Paraná invita a un recorrido histórico por hitos culturales de la ciudad

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó: “A partir de una obra en un edificio que generó un inconveniente serio, tuvimos que reemplazar 45 metros de cañería cloacal obstruida con hormigón. Eso implicó una intervención importante en la calzada, por lo que fue necesario recomponer tanto la red como el pavimento”.

Calle México 2

Y agregó que “la repavimentación se enmarca también en el plan de mantenimiento de la trama vial del área central, con el objetivo de dejar la calle en óptimas condiciones”.

La intervención requirió excavaciones de más de tres metros de profundidad para acceder a la cañería colectora, reemplazar el tramo afectado y restablecer todas las conexiones domiciliarias.

Finalizada esa etapa, se recompuso provisoriamente la calzada hasta completar la repavimentación definitiva este lunes.

Municipalidad de Paraná calle México
Noticias relacionadas
La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas.

La Municipalidad de Paraná renovó la plaza Héroes de Malvinas

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera.

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Palletizate de Gualeguaychú. 

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos.

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

Ultimo Momento
Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

Patronato, con un regreso y una posible baja para iniciar el reducido

Patronato, con un regreso y una posible baja para iniciar el reducido

Policiales
Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Ovación
Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Con fuerza, agua y corazón: Rowing brilló en Santiago del Estero

Con fuerza, agua y corazón: Rowing brilló en Santiago del Estero

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

La Catedral del Sóftbol será escenario de los Juegos Odesur 2026

La Catedral del Sóftbol será escenario de los Juegos Odesur 2026

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

La provincia
Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos

Pescadores capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río Uruguay

Pescadores capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río Uruguay

Dejanos tu comentario