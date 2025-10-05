Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

Estudiantes de Río Cuarto será el rival de Patronato en el Reducido por el segundo ascenso, con Iván Delfino, ex entrenador Rojinegro, como protagonista.

5 de octubre 2025 · 17:50hs
Patronato tiene rival confirmado para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío.

Patronato tiene rival confirmado para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío.

Este sábado, Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Central Norte como visitante, y con esa victoria quedó confirmado que el Celeste será el rival de Patronato en una de las llaves del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Ambos equipos se medirán en Córdoba, con día y horario aún por confirmar.

Patronato, que también aseguró su lugar en la fase eliminatoria, se enfrentará a un rival con fuerte carga emocional, ya que Estudiantes es dirigido por Iván Delfino, el entrenador que condujo al Rojinegro al ascenso a Primera en 2015. La historia compartida entre Delfino y Patronato le da un condimento especial al choque, ya que el técnico buscará imponerse frente a su ex equipo con la misma ambición que lo llevó a la élite del fútbol argentino.

Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Patronato clasificó al Reducido, pero se quedó afuera de la Copa Argentina

Patronato y Ferro se enfrentan en Caballito

Ferro, en una ráfaga, le ganó 3 a 1 a Patronato

Confirmado: Patronato visitará a Estudiantes por el Reducido

Embed

El enfrentamiento se perfila como uno de los más emocionantes del Reducido, con ambos equipos dispuestos a dejar todo por el ascenso. Mientras Delfino buscará superar a su antiguo club, el Rojinegro intentará hacer valer su experiencia y su carácter competitivo como visitante, decidido a dejar su huella en esta instancia decisiva.

Los cruces completos del Reducido

Atlanta vs. Chaco For Ever

Estudiantes RC vs. Patronato

Tristán Suárez vs. Agropecuario

Estudiantes vs. Deportivo Maipú

Gimnasia y Tiro vs. Temperley

Deportivo Morón vs. San Martín Tucumán

Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel

A confirmar vs. A confirmar

Final por el primer ascenso

Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza

Patronato Estudiantes de Río Cuarto Iván Delfino
Noticias relacionadas
Patronato visita a Ferro Carril con Gabriel Díaz como titular.

Patronato visita a Ferro con intenciones de escalar posiciones

julio barraza, el arbitro que se despedira con patronato

Julio Barraza, el árbitro que se despedirá con Patronato

Patronato clasificó al reducido una fecha antes del cierre de la fase regular. 

Patronato modificó su característica, obtuvo el mismo resultado

adrian bruffal sera el proximo presidente de patronato

Adrián Bruffal será el próximo presidente de Patronato

Ver comentarios

Lo último

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

Ultimo Momento
Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Autos usados: la venta registró el mejor septiembre de su historia

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Policiales
Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Fuertes críticas a la reforma de la Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Ruta 18: una camioneta que llevaba un tráiler despistó y volcó

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel Tavi Celis

Niegan la libertad condicional y amplían salidas familiares a Daniel "Tavi" Celis

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Paraná recibe al II Congreso Internacional de Ciencias Forenses

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Un juez declaró inconstitucional la procesabilidad penal de una adolescente de 14 años en Concordia

Ovación
La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

La entrerriana Érica Álvarez cayó ante Balbuena en la lucha por el título Fedelatin AMB

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Marcos Kremer estableció un récord histórico con 97 tackles en el Rugby Championship

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Agustín Canapino ganó en San Nicolás y Mariano Werner terminó 17°

Franco Colapinto terminó 16° en Singapur, perjudicado por la estrategia de Alpine

Franco Colapinto terminó 16° en Singapur, perjudicado por la estrategia de Alpine

Boca desea cortar la mala racha ante su gente en La Bombonera

Boca desea cortar la mala racha ante su gente en La Bombonera

La provincia
Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana

Habló la madre del paranaense detenido en Israel: "Lo liberaron gracias a su ciudadanía italiana"

Rogelio Frigerio: Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

Liberaron al paranaense detenido en Israel

Liberaron al paranaense detenido en Israel

Peregrinación de los Pueblos: anunciaron cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Peregrinación de los Pueblos: anunciaron cambio en el recorrido al ingresar a Paraná

Dejanos tu comentario