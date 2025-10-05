Este sábado, Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Central Norte como visitante, y con esa victoria quedó confirmado que el Celeste será el rival de Patronato en una de las llaves del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Ambos equipos se medirán en Córdoba, con día y horario aún por confirmar.
Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío
Estudiantes de Río Cuarto será el rival de Patronato en el Reducido por el segundo ascenso, con Iván Delfino, ex entrenador Rojinegro, como protagonista.
Patronato, que también aseguró su lugar en la fase eliminatoria, se enfrentará a un rival con fuerte carga emocional, ya que Estudiantes es dirigido por Iván Delfino, el entrenador que condujo al Rojinegro al ascenso a Primera en 2015. La historia compartida entre Delfino y Patronato le da un condimento especial al choque, ya que el técnico buscará imponerse frente a su ex equipo con la misma ambición que lo llevó a la élite del fútbol argentino.
Confirmado: Patronato visitará a Estudiantes por el Reducido
El enfrentamiento se perfila como uno de los más emocionantes del Reducido, con ambos equipos dispuestos a dejar todo por el ascenso. Mientras Delfino buscará superar a su antiguo club, el Rojinegro intentará hacer valer su experiencia y su carácter competitivo como visitante, decidido a dejar su huella en esta instancia decisiva.
Los cruces completos del Reducido
Atlanta vs. Chaco For Ever
Estudiantes RC vs. Patronato
Tristán Suárez vs. Agropecuario
Estudiantes vs. Deportivo Maipú
Gimnasia y Tiro vs. Temperley
Deportivo Morón vs. San Martín Tucumán
Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel
A confirmar vs. A confirmar
Final por el primer ascenso
Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza