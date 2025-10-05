Patronato tiene rival para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío Estudiantes de Río Cuarto será el rival de Patronato en el Reducido por el segundo ascenso, con Iván Delfino, ex entrenador Rojinegro, como protagonista. 5 de octubre 2025 · 17:50hs

Patronato tiene rival confirmado para el Reducido: Estudiantes de Río Cuarto será el próximo desafío.

Este sábado, Estudiantes de Río Cuarto venció 2-1 a Central Norte como visitante, y con esa victoria quedó confirmado que el Celeste será el rival de Patronato en una de las llaves del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División. Ambos equipos se medirán en Córdoba, con día y horario aún por confirmar.

Patronato, que también aseguró su lugar en la fase eliminatoria, se enfrentará a un rival con fuerte carga emocional, ya que Estudiantes es dirigido por Iván Delfino, el entrenador que condujo al Rojinegro al ascenso a Primera en 2015. La historia compartida entre Delfino y Patronato le da un condimento especial al choque, ya que el técnico buscará imponerse frente a su ex equipo con la misma ambición que lo llevó a la élite del fútbol argentino.

Se juega… pic.twitter.com/SrcukswYnZ — Primera Nacional (@Primeranaciona) October 5, 2025 El enfrentamiento se perfila como uno de los más emocionantes del Reducido, con ambos equipos dispuestos a dejar todo por el ascenso. Mientras Delfino buscará superar a su antiguo club, el Rojinegro intentará hacer valer su experiencia y su carácter competitivo como visitante, decidido a dejar su huella en esta instancia decisiva. Los cruces completos del Reducido Atlanta vs. Chaco For Ever Estudiantes RC vs. Patronato Tristán Suárez vs. Agropecuario Estudiantes vs. Deportivo Maipú Gimnasia y Tiro vs. Temperley Deportivo Morón vs. San Martín Tucumán Gimnasia de Jujuy vs. San Miguel A confirmar vs. A confirmar Final por el primer ascenso Deportivo Madryn vs. Gimnasia de Mendoza