Uno Entre Rios | La Provincia | Rogelio Frigerio

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Palletizate, una firma familiar con base en el Parque Industrial de la ciudad de Gualeguaychú.

7 de octubre 2025 · 22:31hs
El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Palletizate de Gualeguaychú. 

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Palletizate de Gualeguaychú. 

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Palletizate, una firma familiar con base en el Parque Industrial de Gualeguaychú, que adhirió recientemente al Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI) provincial.

Se especializa en el recupero, la fabricación y la comercialización de pallets de madera y emplea a 45 personas.

En Buenos Aires, Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán. 

Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán

MItad del recorrido. En su despacho, Rogelio Frigerio analizó los primeros 21 meses de su gestión.

Rogelio Frigerio: "Transformaron a la provincia en la hermana pobre de la Región Centro"

LEER MÁS: El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Detalles de la visita de Rogelio Frigerio

Acompañado por el intendente Mauricio Davico; y el secretario de Comercio e Industria, Catriel Tonutti, el mandatario fue recibido por el propietario del establecimiento, Oscar Portela, y sus hijos Mauro y Vladimir.

Durante el recorrido, Frigerio destacó que “esta empresa forma parte, a partir de ahora, de nuestro RINI, un régimen que ya está sumando cerca de 200.000 millones de pesos de nuevas inversiones y más de 1.500 puestos de trabajo, sobre todo en el sector industrial".

Y agregó: “La verdad es que nos llena de orgullo esta empresa, nos cuesta entender cómo la gran parte de la oposición no nos acompañó cuando decidimos llevar adelante este régimen”, advirtió Frigerio.

Y recordó que “en la conferencia de la Unión Industrial de Entre Ríos, el propio presidente de la Unión Industrial planteaba que en este contexto complejísimo, prácticamente no se habían perdido puestos de trabajo industriales en la provincia; y eso tiene que ver con esta nueva forma de trabajo en donde el Estado pone foco en generar condiciones para que haya desarrollo, inversión y generación de empleo en el sector privado”.

Posteriormente, y luego de interiorizarse del funcionamiento de la empresa, el mandatario se trasladó hacia la planta asfáltica municipal ubicada en el mismo predio del Parque Industrial.

Rogelio Frigerio Gualeguaychú Empresa
Noticias relacionadas
Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná.

Javier Milei y Rogelio Frigerio mantuvieron una reunión de trabajo en Paraná

Javier Milei estará este sábado en la ciudad de Paraná. 

En Paraná, Javier Milei se reunirá con Rogelio Frigerio y se encontrará con la gente

La medida busca reducir el costo del servicio eléctrico y dar competitividad a la provincia. Significará una baja de hasta el 9% para las familias 

Se fijó un máximo de 13% de tasas municipales en facturas de energía eléctrica 

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec.

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec

Ver comentarios

Lo último

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

Ultimo Momento
Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

¿Cómo le fue a Patronato con Nahuel Viñas como árbitro?

Patronato, con un regreso y una posible baja para iniciar el reducido

Patronato, con un regreso y una posible baja para iniciar el reducido

Policiales
Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Ovación
Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Con fuerza, agua y corazón: Rowing brilló en Santiago del Estero

Con fuerza, agua y corazón: Rowing brilló en Santiago del Estero

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

La Catedral del Sóftbol será escenario de los Juegos Odesur 2026

La Catedral del Sóftbol será escenario de los Juegos Odesur 2026

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

La provincia
Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México

La Municipalidad de Paraná repavimentó un tramo de calle México

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos

Pescadores capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río Uruguay

Pescadores capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río Uruguay

Dejanos tu comentario