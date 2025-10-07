Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Agustín Canapino ensayó este lunes en el Club de Volantes Entrerriano con el Toyota que debutará este fin de semana en Rosario.

El piloto de Arrecifes hará su estreno en la categoría este fin de semana en Rosario.

Luego de un día intenso en el Autódromo del Club de Volantes Entrerrianos de Paraná con el equipo Ale Bucci Racing, se analizan los datos y comienza el período de adaptación para Agustín Canapino sobre el Toyota Corolla de Turismo Nacional. El próximo fin de semana se verá el resultado, cuando dispute su primera competencia en calidad de piloto titular de TN APAT en el autódromo de Rosario.

“Agradezco al equipo de Alejandro Bucci por este día positivo de pruebas”, dijo el arrecifeño de 35 años, que viene de revalidar su dominio en el TC el pasado fin de semana en San Nicolás y pretende seguir el camino dentro del TN. “Cumplimos con todo lo previsto y logramos un buen funcionamiento, por lo que vamos con entusiasmo a la carrera del próximo fin de semana”, continuó Agustín, hablando del Corolla de la Clase 3.

El trabajo de Agustín Canapino

Por supuesto, el Ale Bucci Racing es una de las escuadras con mayor cantidad de datos en sus cajones de tarea, sobre diferentes pistas y la categoría en general, lo que favorece la transición que pudiera enfrentar el –experimentado– debutante. “Tienen una buena base de trabajos del auto, solo nos quedó adaptarlo a mi modo de conducir”, añadió Canapino.

“Trabajamos en muchos detalles como la puesta a punto, ingreso a las curvas, freno; tengo mucho por evolucionar, pero siendo el primer día terminamos muy entusiasmados”, Agustín Canapino

El predio del Club de Volantes Entrerrianos fue testigo de los ensayos y el próximo jueves podrán continuar con las tareas con pruebas habilitadas para pilotos en condición de debutantes, en el circuito de Rosario, donde se disputará la competencia.

El protagonista enumeró los puntos principales para su adaptación: “Es muy distinto a los que utilicé hasta aquí, tiene baja carga aerodinámica, baja potencia, neumáticos de menor tamaño. Es un concepto distinto en todo sentido”, aclaró el piloto. También Bucci, titular de la escuadra, dejó claro que fue un gran día el que pudo compartir con Canapino. “De nuestra parte, conociendo cómo es su método de trabajo”, dijo antes de sentar las bases de cómo enfrentarán las próximas carreras.