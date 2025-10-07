Uno Entre Rios | Ovación | México

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

El seleccionao juvenil de México pasó por arriba a la selección anfitriona y consiguió un lugar en los cuartos de final. Esperan rival.

7 de octubre 2025 · 22:13hs
La Selección Sub 20 de México venció con contundencia a Chile por 4 a 1 y se clasificó a los Cuartos de Final del Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Arce mostró solidez, eficacia y personalidad en un partido que, aunque comenzó parejo, terminó siendo un festival de goles para el Tri.

Tras una fase de grupos en la que México terminó segundo del Grupo C con una victoria y dos empates, el conjunto azteca llegaba al duelo con buen ánimo, mientras que Chile accedió a octavos también como escolta, gracias al criterio de juego limpio.

Un primer tiempo de transición y un quiebre clave

El inicio del encuentro mostró a un Chile con mayor posesión, pero sin profundidad. La presión del público local parecía pesar en los mexicanos, que comenzaron con cautela. Sin embargo, todo cambió con una genialidad de Gilberto Mora, considerado el mejor jugador del torneo hasta ahora. El talentoso mediocampista filtró un pase preciso para Tahiel Jiménez, quien no perdonó y puso el 1-0 para México.

Ese tanto desestabilizó a la Roja juvenil, que pudo haber recibido un segundo gol antes del descanso, pero el Tri no logró capitalizar otras oportunidades claras.

El vendaval de México en el complemento

En el segundo tiempo, Chile salió con ímpetu y pidió una revisión del VAR por una supuesta mano en el área mexicana, pero el árbitro Joao Pinheiro mantuvo su decisión original y el juego siguió sin penal.

México resistió bien ese tramo y luego golpeó con fuerza. Íker Fimbres, desde la puerta del área, sacó una media vuelta impecable que se coló en el segundo palo para el 2-0, un gol que calmó las aguas y aumentó la confianza del equipo.

Con el control del partido en manos del Tri, llegó el show de Hugo Camberos. Primero aprovechó un rebote tras un remate de Fimbres para empujarla al gol, y luego sentenció el 4-0 tras otro buen centro desde la banda. Su efusiva celebración generó enojo entre los chilenos, que ya veían escapar el partido.

Descuento final y expectativa por el próximo rival

Rossel maquilló el resultado con un golazo para el 4-1 definitivo, pero la historia ya estaba escrita. México se llevó un triunfo que ilusiona y que confirma su candidatura seria al título.

Con este resultado, el equipo de Arce espera ahora al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria en los Cuartos de Final. El Tri va por más y sueña con el título.

