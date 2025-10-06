Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

En Paraná, policías simularon ser compradores y contactaron al joven de 23 años que ofrecía un arma de fuego para la venta en las redes sociales.

6 de octubre 2025 · 18:24hs
Personal de la División Robos y Hurtos de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal, detuvo a un joven de 23 años que intentaba vender un arma de fuego de manera ilegal en la ciudad de Paraná.

El hecho en Paraná

De acuerdo a lo informado, tras detectar la venta del arma, los efectivos procedieron a contactar al vendedor y pactar un punto de encuentro. Simulando ser compradores, se hicieron presente en barrio Paraná XIV, lugar indicado por el vendedor para concretar la operación.

En la intersección de calles Juan Manuel de Rosas y Avenida Churruarín se hizo presente un joven que exhibió el arma de fuego. Fue en ese momento que personal policial se identifica y el delincuente intenta darse a la fuga, pero fue aprendido.

Desde la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno, se dispuso la detención por la Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, y el secuestro de un revolver calibre 38. El joven quedó alojado en las instalaciones de Alcaidia a disposición de la justicia.

En el lugar se dio intervención a personal especializado de la Policía Científica.

