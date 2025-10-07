Uno Entre Rios | La Provincia | Agmer

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos

El 14 de octubre se concretará una huelga con paralización de las clases en todo el país y con movilización a Buenos Aires, Agmer confirmó que adherirá a la medida.

7 de octubre 2025 · 19:26hs
Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos.

Agmer adherirá a la medida de Ctera y hará paro el próximo martes en Entre Ríos.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informó que adherirá al paro nacional convocado por Ctera para el próximo martes. La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina anunció la realización de “una Jornada Nacional de Lucha y Paro Nacional, con múltiples actividades en todo el país, en defensa de la educación pública, los derechos de las y los trabajadores de la educación”, expresa el comunicado.

Y sigue: “Por una nueva Ley de Financiamiento Educativo, la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, la restitución del Fonid y el pago de las sumas adeudadas, así como por mayor presupuesto educativo que garantice condiciones dignas para enseñar y aprender”.

LEER MÁS: Paro docente: el CGE comunicó que el acatamiento fue el más bajo de las últimas décadas

Agmer adhiere al paro

La protesta nacional se hará sentir también en Entre Ríos, ya que Agmer, decidió adherir a la medida de fuerza.

El reclamo es por “salarios dignos, restitución del Fonid, paritaria nacional y defensa de la educación pública”.

