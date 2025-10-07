Con fuerza, agua y corazón: Rowing brilló en Santiago del Estero

El equipo del Paraná Rowing Club se quedó con varias medallas en el certamen. Fueron más de 20 podios en las diferentes pruebas.

Se disputó durante el fin de semana en el Natatorio Olímpico Madre de Ciudades de Santiago del Estero una nueva edición del Campeonato Argentino Master de Natación, uno de los eventos más esperados del calendario acuático nacional. Contó con la presencia de nadadores de Rowing.

Este torneo reunió a más de 700 nadadores de distintas provincias, en una competencia cargada de emoción, esfuerzo y camaradería.

En este contexto, el equipo Master del Paraná Rowing Club dijo presente con una delegación de nueve nadadores y su entrenadora, obteniendo resultados sobresalientes y dejando al club en lo más alto de la disciplina.

Bajo la conducción de la entrenadora Eugenia Vega, los representantes del Rowing no solo compitieron con gran nivel técnico, sino que también demostraron un fuerte espíritu de equipo y compañerismo, aspectos fundamentales en la natación Master.

La delegación estuvo integrada por las nadadoras veteranos Anahí Ceballos y Paulina Vogler, y por los nadadores Jeremías Asselborn, Andrés Alegro, Dante Cejas, Mariano Latini, Guillermo Parody, Alberto Pereyra y Rodrigo Rojas.

Podios y medallas para Rowing

Los logros del equipo fueron numerosos y distribuidos en distintas categorías y estilos. Se destacaron en pruebas de libre, pecho, mariposa, combinados y en los relevos por equipos, logrando una impresionante cantidad de medallas.

Los principales resultados individuales fueron los siguientes: la nadadora Paulina Vogler brilló con un total de cinco medallas, entre ellas dos oros en 800 y 400 metros libre. Completó su cosecha con una plata en 100 Libre y dos bronces en 50 Libre y 50 mariposa.

Anahí Ceballos, por su parte, se subió tres veces al segundo escalón del podio en las exigentes pruebas de fondo: 800, 400 y 200 metros Libre.

En la rama masculina, Andrés Alegro fue uno de los nadadores más destacados del torneo: logró una medalla de oro, cuatro bronces en distintas pruebas individuales, y también integró el equipo que se consagró campeón nacional en el relevo 4x50 Combinado.

En tanto, Rodrigo Rojas también tuvo una participación sobresaliente: ganó dos oros en 50 y 100 mariposa, una plata en 50 libre y tres bronces en 100 y 400 libre, y en 200 Libre.

Fue clave además en el relevo combinado ganador.

Alberto Pereyra completó su actuación con cuatro medallas de plata en pruebas individuales y una de oro en el relevo, mientras que Jeremías Asselborn logró una plata en 200 Pecho.

Uno de los momentos más emocionantes del torneo fue la prueba de relevo 4x50 combinado varones, donde el equipo del Rowing formado por Andrés Alegro, Dante Cejas, Alberto Pereyra y Rodrigo Rojas se impuso con una actuación brillante, coronándose campeones argentinos.

Este logro no solo reflejó el alto nivel competitivo del grupo, sino también la coordinación, estrategia y trabajo en equipo que caracterizan a la natación de relevos.

Más allá de los resultados deportivos, la participación en este Campeonato Argentino Master de Santiago del Estero fue una experiencia enriquecedora para todos los integrantes del equipo. Compartir días de competencia con nadadores de todo el país, representar al club con orgullo y disfrutar del deporte en un entorno de camaradería y respeto fue, sin dudas, un premio en sí mismo.

La categoría Master continúa consolidándose como un espacio clave para el desarrollo deportivo a lo largo de toda la vida. En el Remero es un grupo no solo representa al club en competencias nacionales, sino que también contagia valores como la perseverancia, la pasión por el deporte y el compromiso con el entrenamiento continuo.

La entrenadora Eugenia Vega, figura fundamental en este proceso, destacó el esfuerzo de cada nadador y nadadora, el ambiente positivo que se vive dentro del grupo y el orgullo de haber sido parte de un torneo tan importante.

Desde el club de la Costanera Baja de la capital entrerriana y la comunidad deportiva, felicitaron calurosamente a cada integrante del equipo por su dedicación, logros y por llevar tan alto los colores del Paraná Rowing Club en una competencia nacional de primer nivel. Llevan con pasión el nadar diariamente y estar preparados para una competencia nacional de gran nivel.