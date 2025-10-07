Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

El cuerpo de la joven fue encontrado en una zona rural en Gobernador Mansilla. Investigan un femicidio

Este martes continúan intensos rastrillajes en Gobernador Mansilla por la desaparición de Daiana Mendieta. Participan casi 70 personas con drones y perros.

Daiana Mendieta, de 22 años, fue encontrada sin vida este martes por la mañana en un rastrillaje realizado en una zona rural, cerca de la Ruta 12. Así lo confirmaron fuentes policiales a UNO. El cuerpo se encontró en un pozo, a unos pocos kilómetros de donde fue hallado abandonado su auto la madrugada del domingo. En la investigación hay un hombre de 55 años que permanece detenido por resistirse a un allanamiento.

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Daiana Mendieta Mansilla Daiana Mendieta, de 22 años, desapareció el viernes 3 en Gobernador Mansilla.

El hallazgo se produjo en la zona rural conocida como Los Zorrinos. Allí se retomó el rastrillaje este martes. Más temprano, el jefe de la Departamental Rosario del Tala, comisario Pedro Silva, explicó que las tareas se habían reiniciado con la participación de entre 60 y 70 personas, incluyendo personal proveniente de Paraná.

Rastrillaje en la zona de Los Zorrinos

“Tenemos planificado rastrillar aproximadamente entre 700 y 800 metros lineales de jurisdicción rural”, había indicado más temprano. El operativo se concentró en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a la Ruta Nacional 12, en inmediaciones del lugar donde apareció el domingo a la madrugada el vehículo Corsa Classic de la joven.

En los rastrillajes se utilizaron perros entrenados y drones, así como equipos técnicos e investigadores especializados.

NOTICIAS EN DESARROLLO